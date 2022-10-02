巴西大選首輪投票 盧拉和博爾索納羅對決

巴西總統選舉首輪

巴西總統大選首輪投票，“回歸者”盧拉和“現任者”博爾索納羅展開對決。他們二人，前者擔心發生暴力騷亂，後者擔心投票大規模作弊...

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10月2日，1.56億巴西選民在緊張氣氛中選擇他們的下屆總統，76歲的盧拉和67歲的博爾索納羅展開對決，另9名候選人則淪為“臨時工”。

據法新社發自里約熱內盧的消息說，巴西極右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周日在里約熱內盧第一輪總統選舉投票後表示，"乾淨的選舉"必須"得到尊重"。

博爾索納羅說，"如果選舉是乾淨的，便沒有問題。願最好的人獲勝"。法新社說，在民意調查中被左派前總統盧拉超過的這位國家元首一直對該國的電子投票系統持批評態度。

左派前總統盧拉周日聖貝爾納多-杜坎普投票站開門後不久投了票。他說，如果他第三次當選巴西總統，希望看到他的國家"恢復正常"。

76歲的盧拉補充說："我們不希望有仇恨與不和諧。他還表示自己最有可能在大選中戰勝極右翼執政者博爾索納羅。之前在競選中盧拉曾表示，他擔心國家會發生暴力騷亂。

據一些媒體在投票前引述民調說，左派候選人盧拉可能會在第一輪當選。不過，現任極右翼總統博爾索納羅已多次表示，他懷疑這次投票會出現大範圍作弊。因此他被其“對手”和媒體指控“拒絕接受投票箱的裁決”。

國際機構正在巴西監督周日的選舉進程，美洲國家組織（OAS）派出一個由17國的55名專家組成的小組，這些人被部署在巴西的27個州。此外，該組織還在葡萄牙的波爾圖，美國的華盛頓和邁阿密，觀察巴西海外選民的投票情況。