普京盟友籲用核武 分析指俄“雜拌軍”無法應對核戰

俄羅斯/烏克蘭/核武器

俄總統普京和其防長紹伊古被擔心將世界拖入一場核大戰2022年8月15日莫斯科（資料圖片）

在普京宣布吞併烏克蘭四個地區第二天，烏軍攻下被吞併區內的戰略重鎮萊曼。普京的親密盟友籲他使用核武器，但有分析指出，眼下俄羅斯的雜拌軍無法在核戰場起作用。

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路透社今天10 月 2 日發自基輔的報道，烏克蘭軍隊周六收復萊曼是在普京宣布吞併烏克蘭近五分之一土地並將這些地區置於俄羅斯核保護傘之下的第二天。普京周五在莫斯科舉行的“華麗”吞併儀式被基輔和西方譴責為一場“非法”鬧劇。

美國國防部長勞埃德奧斯汀周六在新聞發布會上慶賀烏克蘭軍隊收復萊曼。他稱，“對現在所看到的情況感到非常鼓舞”，並指出，這將給俄軍帶來新問題。他解釋說，在克里姆林宮對烏克蘭進行長達7個多月的入侵期間，“萊曼”是俄軍將其部隊和物資推向南部和西部的供應線。而“沒了這些路線，會令俄羅斯人進退兩難。”

烏克蘭的萊曼大捷激怒了普京的盟友俄羅斯車臣領導人拉姆贊-卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）。他呼籲普京使用核武器。他在電報群（Telegram） 寫道：“在我個人看來，應該採取更嚴厲的措施，直到在邊境地區宣布戒嚴，和使用低當量核武器”。

之前包括俄羅斯前總統梅德韋傑夫在內的其他俄羅斯高級官員都曾“明確”暗示俄羅斯可能需要訴諸核武器。

俄羅斯雜拌軍

普京上周表示，當他說準備用一切可用的手段來捍衛俄羅斯的“領土完整”時，並不是在虛張聲勢。普京在周五明確表示，俄羅斯的“領土完整”已擴展到宣布吞併的烏克蘭新地區。

美國總統喬拜登已公開敦促普京不要使用核武器。華盛頓警告將對任何使用核武器的行為做出“果斷”反應。

路透社引述華盛頓智庫戰爭研究所 (ISW) 的分析師表示，俄軍在目前狀態下幾乎可以肯定無法在核戰場上作戰，儘管它歷來訓練其部隊這樣做。

該分析說，目前構成俄羅斯地面部隊的“精疲力竭”的合同兵、“倉促動員”的預備役人員、“應徵入伍”人員和“僱傭軍”的混亂聚集，無法在核環境中發揮作用。因此，受俄羅斯戰術核武器影響的任何地區，對俄羅斯人來說都是行不通的”。