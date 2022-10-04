俄聯邦委員會全票批准烏四地區入俄條約 歐盟召見俄大使

俄羅斯/烏克蘭/國際

俄羅斯聯邦委員會（即上議院）10月4日上午舉行全會，全票批准了頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松四個烏克蘭地區各自作為聯邦主體加入俄羅斯的四項條約。歐盟發言人3日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，在俄總統普京上周決定吞併烏克蘭地區後，歐盟已經以協調方式召見了俄羅斯駐歐盟成員國和歐盟機構的大使們。

廣告 繼續瀏覽後續

繼俄羅斯國家杜馬（即下議院）後，俄羅斯聯邦委員會周二亦表決批准，四個烏克蘭地區併入俄羅斯的條約，正式完成入俄程序。

塔斯社報導稱，根據這些法律，新的組成實體的居民從9月30日，即這些地區加入俄羅斯之日開始被承認為俄羅斯公民，但他們有一個月的時間拒絕俄羅斯公民身份。文件規定，新地區的居民可以通過提交申請和宣誓成為俄羅斯公民來獲得俄羅斯公民身份。

報導稱，根據這些文件，盧甘斯克和頓涅茨克加入俄羅斯後將保留其所謂“共和國”的地位，俄語將是其官方語言。赫爾松和紮波羅熱地區也將作為組成實體加入俄羅斯，並將繼續被稱為 “地區”。烏東這四個地區的邊界將與“其成立和加入俄羅斯之日存在的邊界相同”。

塔斯社稱，“國際協議規定，它們與其他國家的邊界將被視為俄羅斯的國家邊界”。盧甘斯克和頓涅茨克地區將根據其“憲法”中描述的2014年的邊界加入俄羅斯。

值得一提的是，在周二俄聯邦委員會就非法吞併四塊烏克蘭領土進行表決之前，俄聯邦委員會的一名參議員指出，並非所有上述地區都完全在俄方的控制之下。

俄羅斯參議員納魯索娃(Lyudmila Narusova)在會上發言說：“從這些協議簽署之日起，接觸線發生了變化，目前我們被建議接受部分領土被另一個國家的武裝部隊佔領的地區加入俄羅斯聯邦”。她要求對此作出解釋。

俄聯邦委員會憲法立法委員會主席克里沙斯（Andrey Klishas）回答說，“憲法法院裁定四個地區的合並符合俄羅斯憲法”，但不評估政治事務或實地接觸線。

此外，歐盟外交與安全政策首席發言人斯塔諾(Peter Stano)周一向CNN表示：“針對俄羅斯最近採取的進一步升級其對烏克蘭的侵略的措施——虛假公投和非法吞併烏克蘭領土，歐盟以協調的方式召見了俄羅斯駐歐盟成員國和歐盟機構的大使們。”

斯塔諾說，此舉旨在“傳達歐盟對這些行動的強烈譴責”，並要求“立即停止破壞烏克蘭領土完整和違反《聯合國憲章》和國際法的步驟”。據斯塔諾說，這次召見是在上周五開始的。他補充說，俄羅斯駐歐盟大使周一下午在布魯塞爾被召見。