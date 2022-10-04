所羅門外長：不會在美中之間選邊站

所羅門群島/中國/美國

所羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）10月4日向媒體表示，只有在刪除間接提及中國的內容後，該國才同意簽署美國與十幾個太平洋島國在上周發表的《美國-太平洋夥伴關係宣言》（以下簡稱宣言）。馬內萊還稱，所羅門群島不會在美國與中國之間選邊站。

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馬內萊周二在新西蘭首都惠靈頓對記者說：“有些提法使我們處於不得不選邊站的境地，而我們並不希望被置於不得不選邊站的境地”。他的講話代表着所羅門群島首次公開承認其最初對《宣言》有顧慮，並表達了該國為什麼改變主意。

9月29日，在華盛頓主辦的首屆美國-太平洋島國峰會上，美國和太平洋島國領導人達成了《宣言》。早前媒體報道不會在此期間簽署該宣言的所羅門群島也最終在這一文件上署名。

拜登政府承諾，美國將在未來十年為太平洋島國增加8.1億美元的新援助。這次峰會是在美國對中國在太平洋地區的軍事和經濟影響日益擔憂的情況下召開的。

最終《宣言》內容主要集中在關注太平洋地區所面臨的氣候變化、經濟增長和自然災害等問題上。關於安全問題的一小部分主要包含寬泛的語言，雖然它特別譴責了俄羅斯對烏克蘭的入侵，但沒有提到中國。

馬內萊告訴媒體稱：“在最初的草案中，有一些提法讓我們感到不舒服，但後來與官員們一起，經過討論和談判，我們能夠找到共同點。”在記者地追問下，馬內萊承認草案中間接提到了中國。

馬內萊還向媒體強調，所羅門群島與中方早先簽訂的安全框架協議是該國國家安全戰略的一部分，其中並沒有像一些人擔心的那樣，規定中國可以在當地建立軍事基地。

馬內萊表示：“我們歡迎美國重新與太平洋地區接觸，我們期待着與我們所有的夥伴合作......印度-太平洋應該是一個和平、合作和協作的地區，它不應該被視為一個對抗、衝突和戰爭的地區。”