普京“很有可能”今日簽署吞併法案 澤連斯基簽署不能與普京談判命令

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據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫10月4日向媒體表示，俄總統普京可能最早在當日簽署關於接納頓涅茨克、盧甘斯克以及赫爾松和紮波羅熱四個烏克蘭地區加入俄羅斯的法案。此前，烏克蘭總統澤連斯基批准了烏國家安全委員會關於不可能與俄總統普京進行談判的決定。

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繼俄羅斯國家杜馬（即下議院）後，俄羅斯聯邦委員會（即上議院）周二亦表決批准，四個烏克蘭地區併入俄羅斯的條約，正式完成入俄程序。當被問及普京是否可能在周二簽署四地區入俄法案時，佩斯科夫向塔斯社表示：“有這樣的機會，（它們）即將到達，很可能今天就會簽署”。

據佩斯科夫稱，周二沒有計畫舉行新的公開儀式或俄總統普京就該問題發表講話。佩斯科夫稱：“不，總統的演講在早些時候，我們都看了，聽了，這是一個非常重要的、具有里程碑意義的演講”。他解釋說：“我們今天不打算髮表任何其他講話”。

佩斯科夫還表示，“在俄羅斯四個新地區的領土上不可能舉行新的公民投票，因為這些地區的居民已經就成為俄羅斯的一部分表達了他們的意見”。

這是佩斯科夫對特斯拉公司創始人馬斯克稍早提出的俄烏和平方案4點建議作出的回應。馬斯克3日在推文中寫道：“在聯合國監督下就‘被強佔地區’重新進行公投，如果這是人民的意願，俄羅斯離開。”

對此，佩斯科夫稱：“至於舉行公投，居民已經表達了他們的意見，不可能再有其他事情了。”

基輔方面，澤連斯基10月4日批准了烏克蘭國家安全和國防委員會關於不可能與普京進行談判的決定。根據烏克蘭總統府網站介紹，該法令確認“不可能與俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京舉行談判”。

烏克蘭國家安全和國防委員會會議是9月30日舉行的，也就是普京宣布他將非法吞併赫爾松、紮波羅熱、頓涅茨克和盧甘斯克這四個部分被佔領的烏克蘭領土的當天。烏方表示，此舉是對普京的非法吞併企圖的回應。

據了解，澤連斯基還下令烏克蘭政府通過增加對烏軍事技術援助的規模來夯實國防實力，並建議最高拉達（議會）加速通過相應的對俄制裁法案。