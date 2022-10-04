美中情局局長：事實證明，中俄無上限的友誼也有一些限制

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美國中情局局長伯恩斯（William Burns）在哥倫比亞廣播公司（CBS）10月3日播出的專訪中表示，俄羅斯總統普京被逼到牆角，就會表現得“危險和不顧後果”。

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為紀念中情局成立75周年，CBS《晚間新聞》節目的主播奧唐奈(Norah O'Donnell)近日前往中情局所在地對伯恩斯進行了專訪。

鑒於俄烏戰事發展及其所帶來的影響，伯恩斯在採訪中談到：“他（普京）必須關注，不僅僅是烏克蘭戰場上發生的事情，還有國內發生的事情和國際上發生的事情”。伯恩斯續稱：“去年2月，就在戰爭開始之前，他站在習近平身邊，他們宣布了一種無上限的友誼。嗯，事實證明，這種友誼有一些限制。”

伯恩斯稱 : “中方已經控制了他們對俄羅斯在這場戰爭中的行為的熱情。他們還沒有提供普京一直在尋找的那種軍事支持。因此，他（普京）必須對他所看到的情況感到不安。”伯恩斯補充說：“但他也對自己的判斷充滿信心。他相信自己比任何人都強硬。”

面對奧唐奈評論稱“你說得好像他更危險一樣”，伯恩斯說：“普京被逼到牆角，普京覺得自己背靠着牆，可以不顧一切地危險和不顧後果。我們看到了他在戰前所做的有缺陷的假設，我認為他現在把他的評估建立在同樣有缺陷的假設上，他認為他可以與烏克蘭人、與美國、與西方硬撐下去。”

至於北京方面對這場戰爭的關注程度，伯恩斯說，他認為中國領導人習近平“正像鷹一樣盯着烏克蘭發生的事情”。伯恩斯稱 : “我認為他在某種程度上已經被俄羅斯軍隊的糟糕表現弄清醒了”。他續稱：“中國領導人也在關注當你發動入侵，而你所入侵的人民也以極大的勇氣和韌性進行抵抗時會發生什麼”。

伯恩斯在採訪中說：“習主席當今堅持認為，雖然他堅定地致力於統一，換句話說，實現對台灣的控制，但他更傾向於尋求不使用武力的手段來實現這一目標”。

伯恩斯續稱：“但他也指示他的軍隊，我們知道，最遲在2027年準備好成功入侵台灣的行動。因此，現實是，至少在我們看來，越是進入這十年，潛在衝突的風險就越大”。