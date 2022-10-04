自9月21日以來，逾20萬俄國公民入境哈薩克斯坦

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哈薩克斯坦內務部部長瑪拉特·阿赫梅特詹諾夫（Marat Akhmetzhanov）10月4日出席政府工作會議後接受媒體採訪時，談及了有關俄國公民入境哈薩克斯坦的最新統計數字。

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據哈通社報導，面對當天記者提問“自9月21日以來，有多少俄國公民來到哈薩克斯坦？又有多少人離開了？”，阿赫梅特詹諾夫周二表示，從俄羅斯湧向哈薩克斯坦的人流已於昨日開始放緩，並回歸正常水平。

阿赫梅特詹諾介紹說：“超過20萬俄國公民入境我國。到目前為止，其中14.7萬人已經離開了。俄方宣布局部動員令後的頭幾天，哈俄邊境確實出現了交通擁堵。但從昨日開始，入境人數恢復了正常。昨天，超 7000名俄國公民入境，近11000 名俄國公民離境。移民形勢處在控制中。”

阿赫梅特詹諾指出，哈俄兩國邊境出入自由，雙方對公民過境沒有任何限制。

此前，阿赫梅特詹諾夫9月27日表示，俄羅斯當局對該國公民發布的動員入伍徵召令，並不構成將為逃避動員令而進入哈薩克斯坦的俄羅斯公民遣送回國的法律依據。

另據哈薩克斯坦數字發展創新和航空航天工業部部長巴格達特·穆辛（Baghdat Mussin）介紹，自9月21日以來，約7萬名俄國公民獲得了非居民個人身份識別碼。

穆辛說，這項措施有助於對哈國境內外國公民活動實施有效監管。個人身份識別碼只是個人身份識別工具，並不證明持有人獲得了哈薩克斯坦國籍。