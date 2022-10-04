莫迪與澤連斯基通話：重申尊重所有國家主權和領土完整的重要性

印度/烏克蘭/俄羅斯

自新德里方面消息，印度總理莫迪（Narendra Modī）10月4日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了通話。莫迪表示，俄烏衝突不可能有軍事解決辦法，同時還強調危及核設施可能會造成災難性後果。

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據印度總理府介紹，“兩位領導人討論了烏克蘭境內正在發生的衝突。總理再次呼籲儘早停止敵對行動，並需要走對話和外交的道路。他表示，他堅信衝突不可能有軍事解決辦法，並表示印度願意為任何和平努力作出貢獻。總理還重申了尊重《聯合國憲章》、國際法以及所有國家的主權和領土完整的重要性。”

據悉，莫迪還向澤連斯基強調了印方對包括烏克蘭在內的核設施的安全和安保的重視。他強調，核設施的危險可能對公眾健康和環境產生深遠的災難性後果。據印方介紹，“兩位領導人還談到了雙邊合作的重要領域，這是他們2021年11月在格拉斯哥的最後一次會晤的後續”。

此前，莫迪9月16日在與俄總統普京舉行會談時當面表示：“如今的時代並不是戰爭時代，這一點我已經在電話中與你談過了”。他補充說，糧食、化肥和燃料安全是目前世界的主要關切。普京當時回應稱，他理解莫迪對俄烏衝突的擔憂，並表示俄方“希望並將盡一切努力”儘快結束這場衝突。

據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基在談話中向莫迪強調了在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下加強烏克蘭-印度夥伴關係的重要性。兩國領導人在通話中還討論了俄羅斯在烏克蘭暫時被佔領的領土上舉行所謂的公民投票的問題。

澤連斯基指出，“侵略者旨在試圖非法吞併烏克蘭領土的所有決定都是無效的，不會改變現實。”

澤連斯基強調，在這種情況下，烏克蘭不會與俄羅斯現任總統進行任何談判，並指出“我們國家一直致力於通過對話和平解決問題”。

澤連斯基說：“然而，俄羅斯並不支持對話，而是提出最後通牒，故意破壞這一進程。在我在聯合國大會會議上的發言中，我概述了我們明確的和平方案。我們準備與我們的夥伴一起努力實現它。”

澤連斯基在通話中感謝印度對烏克蘭主權和領土完整的支持，還強調了印度領導人最近關於“如今的時代並不是戰爭時代”的聲明的重要性。他談到，印度政府和私營部門向烏克蘭提供了大量人道主義援助。

據了解，兩國領導人還分別討論了全球糧食安全問題。澤連斯基指出：“我們國家準備繼續充當世界糧食安全的保障者。在這方面，整個國際社會，特別是印度，對進一步實施糧食倡議的支持是很重要的。”雙方並對核安全問題給予了“充分關注”。

烏方介紹稱，在談話中，雙方注意到相互存在利益深化烏克蘭-印度的定期全面接觸，以及執行全面夥伴關係的雙邊關係議程上的任務。

澤連斯基再次邀請莫迪訪問烏克蘭。