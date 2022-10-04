2022年諾貝爾物理學獎揭曉：三位科學家共同獲獎

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瑞典皇家科學院10月4日宣布，將2022年諾貝爾物理學獎授予法國物理學家阿蘭·阿斯佩（Alain Aspect）、美國理論和實驗物理學家約翰·克勞澤（John F. Clauser） 和奧地利物理學家安東·塞林格（Anton Zeilinger），以表彰他們為糾纏光子實驗、證明違反貝爾不等式和開創性的量子信息科學所作出的貢獻。

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瑞典皇家科學院通過聲明表示：“阿蘭·阿斯佩、約翰·克勞澤和安東·塞林格分別利用糾纏的量子態進行了突破性的實驗，其中兩個粒子即使被分開也表現得像一個整體。他們的成果為基於量子信息的新技術掃清了道路。”

諾貝爾基金會的推特賬戶寫道：“2022年物理學獎得主對實驗工具的開發，為量子技術的新時代奠定了基礎。能夠操縱和管理量子態及其所有層級的屬性，使我們能夠獲得具有意想不到潛力的工具。”

諾貝爾基金會補充說：“目前正在進行密集的研究和開發，以利用單個粒子系統的特殊屬性來構建量子計算機，改善測量，建立量子網絡和建立安全的量子加密通信。”

奧地利物理學家塞林格在得知自己獲獎後表示：“這個獎項是對年輕人的鼓勵——如果沒有多年來與我合作的100多名年輕人，獲得這個獎項是不可能的。”

法國物理學家阿斯佩指出，面對世界各地不斷高漲的民族主義，獲獎科學家們的國際組成是一個重要的信號，他敦促科學界反對民族主義。

阿斯佩在接受諾貝爾基金會的電話採訪時說：“當......民族主義正在許多國家佔據主導地位的時候，科學家們保持他們的國際社會是非常重要的。”

截至目前，諾貝爾物理學獎已頒發過115次，其中47次授予單一獲獎者，32次由兩位獲獎者分享，36次由三位獲獎者分享。獲獎者將獲得一份證書、金質獎章和獎金。2022年諾貝爾獎各個獎項的獎金是1000萬瑞典克朗。