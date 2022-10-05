三位科學家分享2022年諾貝爾化學獎，其中一人二次獲獎

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瑞典皇家科學院10月5日宣布，來自美國和丹麥的三位科學家獲得2022年諾貝爾化學獎。

瑞典皇家科學院10月5日宣布，將2022年諾貝爾化學獎授予美國化學家卡羅琳·貝爾托西（Carolyn Bertozzi）、丹麥化學家摩頓·梅爾達爾（Morten Meldal）和美國化學家卡爾·巴里·夏普萊斯（K. Barry Sharpless），以表彰他們對點擊化學和生物正交化學發展作出的貢獻。三人將共同分享1000萬瑞典克朗的獎金。

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諾貝爾委員會通過聲明介紹稱：“2022年的諾貝爾化學獎是關於使困難的過程變得更容易。巴里·夏普萊斯和摩頓·梅爾達爾為一種功能性的化學形式——點擊化學奠定了基礎，在這種化學中，分子構件可以快速有效地結合在一起。卡羅琳·貝爾托西將點擊化學帶到了一個新的層面，並開始在生物體內利用它。”

據介紹，長期以來，化學家們一直被構建越來越複雜的分子的願望所驅動。在醫藥研究中，這往往涉及到人工重新創造具有藥用價值的天然分子。這導致了許多令人欽佩的分子構造，但這些構造通常都很耗時，而且生產成本很高。

諾貝爾化學委員會主席約翰·奧奎斯特（Johan Åqvist）表示：“今年的化學獎涉及的是不要把事情搞得過於複雜，而是用容易和簡單的東西來工作。”他指出：“即使採取簡單的路線，也可以製造出功能分子”。

值得一提的是，獲獎人之一的美國化學家巴里·夏普萊斯在2001年已經因手性催化氧化反應獲諾貝爾化學獎，今年是他第二次摘得諾貝爾化學獎桂冠。這使他成為史上第五位兩次獲得諾貝爾獎的人。

此前，“梅開二度”的諾貝爾化學獎得主僅有英國生化學家弗雷德里克·桑格（Frederick Sanger）一人，他於1958年、1980年兩次獲獎；在物理學獎領域，美國物理學家約翰·巴丁（John Bardeen）曾兩次獲獎；居里夫人則分別獲得物理學獎和化學獎。

美國化學家貝爾托西則是今年迄今為止獲得表彰的七位諾貝爾獎獲得者中唯一的女性。她得知獲獎消息後向諾貝爾獎委員會表示：“這對我來說是一個機會，可以認可我的實驗室的這麼多學員在過去25年裡所做的所有工作，並反思我是多麼幸運，與他們一起分享慶祝。”