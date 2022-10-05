伊朗外交部：必須充分遵守國家領土完整原則，尊重《聯合國憲章》

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伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼（Nasser Kanaani）10月4日在主持記者會時就俄羅斯在烏克蘭四個地區舉行入俄公投問題表示，伊朗方面強調必須充分遵守作為國際法基本規則的國家領土完整原則，尊重《聯合國憲章》的原則和目標。

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據伊朗外交部介紹，卡納尼周二在回答記者關於伊朗對在烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和紮波羅熱地區舉行公投以及將這些地區併入俄羅斯的立場問題時表示：“伊朗伊斯蘭共和國一如既往地根據其原則立場，強調必須充分遵守作為國際法基本規則的國家領土完整原則，尊重《聯合國憲章》的原則和目標。”

卡納尼補充說：“伊朗伊斯蘭共和國認為，應該避免任何可能擾亂和平、穩定和安寧道路的挑釁行為”。卡納尼隨後不忘指責“北約和美國導致俄烏戰爭的爆發”，並指當下為緩解緊張局勢和衝突所做的努力沒有產生任何結果。

卡納尼在發言最後提出：“伊朗伊斯蘭共和國支持為和平解決烏克蘭衝突所做的任何努力，並一直宣布願意幫助這一進程。”

此外，同樣在當天的記者會上，卡納尼否認先前有關伊朗向俄羅斯提供無人機並用於俄烏戰爭的報道，並稱“自衝突開始以來，我們一直宣布我們的原則性和明確的政策，即積極公正和反對戰爭，強調必須以政治方式解決雙方的爭端，並遠離暴力”。

卡納尼稱：“因此，在過去幾個月里，伊朗伊斯蘭共和國外長在與俄羅斯和烏克蘭外長的多次會晤和接觸中，一直重申需要以和平方式和通過會談解決分歧，並宣布伊朗願意幫助這一進程。”

據《紐約時報》等媒體報導，俄羅斯已從伊朗獲得了至少兩種類型的無人機。據稱，其中包括“目擊者”（Shahed）無人機：“目擊者-129”和“目擊者-191”以及“遷徙者-6”（Mohajer-6）無人機。這些無人機可攜帶精確制導彈藥，攻擊烏克蘭目標。

《華爾街日報》9月中旬報導指，烏軍在哈爾科夫地區部隊的指揮官表示，俄羅斯用最近引進的伊朗自殺式無人機對烏克蘭部隊造成了嚴重損害，這是戰爭開始以來俄軍首次大規模部署外國武器系統。