普京頒發命令將烏克蘭紮波羅熱核電站納入俄國有資產

俄羅斯/烏克蘭/國際

據塔斯社周三報導，俄羅斯總統普京已發布法令，將烏克蘭紮波羅熱核電站設施列入俄聯邦資產清單。此外，普京還任命了被公投入俄的烏克蘭四地區的代理負責人，他們將在根據俄國法律選出正式負責人之前行使管理權力。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯官方10月5日公布的法令這樣寫道：“俄羅斯政府應採取措施，建立紮波羅熱核電站及其運營所需的其他設施的聯邦所有權”。據悉，普京還指示俄羅斯政府建立紮波羅熱核電站聯邦國家統一公司，以確保其資產的安全。

報導指，該法令還規定了紮波羅熱核電站的運營商地位。普京的法令說：“授予紮波羅熱核電站運營商股份公司在核能領域開展業務的組織地位，該公司應利用自身能力或爭取其他組織的支持，從事紮波羅熱核電站核設施的運營或停止運營的活動。”

俄羅斯核電公司(Rosenergoatom)表示，巴拉科沃核電站的前總工程師羅曼延科（Oleg Romanenko）將領導紮波羅熱核電站的運營公司。

在普京頒發該命令後，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）通過推特表示：“在紮波羅熱核電站周圍設立核安全和安保保護區的必要性現在比以往任何時候都更加緊迫。”格羅西正在緊急前往基輔的路上。

此外，普京還任命了被公投入俄的烏克蘭四地區的代理負責人，他們將在根據俄國法律選出正式負責人之前行使管理權力。盧甘斯克和頓涅茨克兩個所謂“共和國”的領導人保留了領導人的頭銜，而另外兩個烏克蘭地區——紮波羅熱和赫爾松的領導人則成為代理州長。