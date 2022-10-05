烏軍挺進盧甘斯克地區 克宮拒絕澄清其已吞併地區的邊界

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據10月5日出現在社交媒體的圖片顯示，烏克蘭部隊越過臨近的頓涅茨克地區後，至少進入了盧甘斯克地區的一個村莊。一張照片顯示，在盧甘斯克地區內的赫雷基夫卡（Hrekivka）村，一支烏軍部隊在當地的路標前合影。烏克蘭盧甘斯克地區軍事行政長官海岱(Serhiy Hayday)周三在國家電視台上表示，對受俄方控制的盧甘斯克地區的“去佔領化”已經開始。

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在俄方強行吞併盧甘斯克等四個烏克蘭地區後，盧甘斯克被克里姆林宮宣稱是俄羅斯領土。但最近幾天，烏軍在哈爾科夫和頓涅茨克成功進攻的基礎上，從幾個方向接近該地區。

社交媒體上出現的視頻還顯示，烏軍出現在頓涅茨克地區的特爾尼鎮（Terny），距離盧甘斯克的克雷明納鎮（Kreminna）約20公里，分析人士認為，目前俄方在頓涅茨克和哈爾科夫地區都失去了陣地，該鎮是一條關鍵的防線。

此外，烏克蘭盧甘斯克地區軍事行政長官海岱(Serhiy Hayday)當天在國家電視台上表示，對受俄方控制的盧甘斯克地區的“去佔領化”已經開始。海岱補充說：“幾個定居點已經從俄羅斯軍隊、從俄羅斯佔領者手中解放出來了”。

海岱說：“所有這些（俄方）士兵都意識到，反擊只是不可避免的，他們正在被打敗。”親俄官員和宣傳人員周一表示，在周末收復東部關鍵城市頓涅茨克州的紅利曼後，烏軍繼續反攻，向盧甘斯克州推進。

俄羅斯幾乎控制了整個盧甘斯克地區。烏軍在9月底曾收復了盧甘斯克的比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。海岱周三敦促今年早些時候逃離家園的盧甘斯克居民不要試圖返回。

海岱說：“我想向大家呼籲，首先，不要急於求成，不要急於帶東西回來。我們會讓你們知道，你們究竟何時何地可以回來。因為烏克蘭武裝部隊有必要進一步移動前線，只有這樣才有可能進入某些定居點。領土必須進行排雷。”他還敦促盧甘斯克被佔領地區的居民盡量撤離到遠離前線的地方，或者呆在避難所里。

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，當被問及根據克里姆林宮新簽署的聲稱非法吞併的文件應如何界定赫爾松和紮波羅熱地區的邊界時，俄總統新聞秘書佩斯科夫沒有給出具體答案。

佩斯科夫說，在烏軍在南部快速推進之後，“那裡的某些領土仍有待回歸”。當CNN問他如何解釋普京周三早些時候簽署的法律的語言時，其中提到赫爾松和紮波羅熱地區的邊界是“在俄羅斯聯邦通過的（併入俄羅斯法案）當天存在的領土”，佩斯科夫說：“我將不回答這個問題”。

當CNN問他是否可以提供任何評論，以便更好地理解邊界問題時，佩斯科夫說：“你應該閱讀該法令，那裡有一個法律措辭。當然，從整體上看，我們談論的是在通過（作為俄聯邦的一部分）時，軍民兩用行政機構經營的領土”。

當CNN再次問及這是否應被理解為截至9月30日俄軍佔領的區域時，佩斯科夫說：“（你應該依照）法令中的內容。但我再次重申。那裡的某些領土仍有待回歸，我們將繼續與那些將表示希望與俄羅斯共同生活的民眾進行協商。”

當CNN再次問及是否需要任何額外的法律來將這些地域納入俄聯邦，或如果以及當它們被“回歸”時，這些地域是否會自動被納入已簽署的法律下的入俄地區的一部分時，佩斯科夫說：“目前，我沒有什麼可補充的。”