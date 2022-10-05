關閉7個月後 日本宣布重啟駐基輔大使館

日本/烏克蘭/國際

日本政府10月5日宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭以來從3月起關閉了約7個月的駐烏克蘭大使館於當天重啟。為了與烏政府保持緊密溝通，此前日本一直希望儘快重啟。現判斷預計能夠保障職員等的安全。

廣告 繼續瀏覽後續

日本外務省周三通過聲明表示：“作為政府全面審查的結果，位於基輔的日本駐烏克蘭大使館將於10月5日重新開放，並採取了充分的安全措施。由於從安全措施的角度出發，大使館將以最少的工作人員恢復工作，大使館的工作暫時僅限於收集信息以及與烏克蘭政府和其他國家進行聯絡和協調。”

據共同社報導，七國集團（G7）中的其他六國分別在4至5月恢復各自的駐基輔大使館。日本政府將通過重啟駐基輔大使館，在對俄制裁和支援烏克蘭重建方面強化七國集團合作。

俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，日本政府當時鑒於局勢緊張，於3月2日暫時關閉了基輔的大使館。之後將其駐烏外交使團轉移至鄰國波蘭東南部的熱舒夫。據悉，日本駐烏大使松田邦紀8月22日至9月4日進入基輔，與烏克蘭總理什米加爾（Denis Shmygal）等會談，並確認了安全情況。

近期，日本首相岸田文雄9月22日在紐約與什米加爾進行會晤，向其說明了重啟大使館的進展情況。岸田文雄並於30日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了電話會談。