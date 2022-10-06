所澳總理會談 索加瓦雷：不會允許所國被用於外國軍事設施

所羅門群島/澳大利亞/太平洋

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）10月6日在首都堪培拉會見了來訪的所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），兩人強調對區域共同的安全承諾。據澳洲媒體報導，索加瓦雷還向阿爾巴尼斯當面表示，他不會允許所羅門群島被用於外國軍事設施或外國機構。

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據澳大利亞總理府周四發表的通報介紹，“作為自豪的太平洋國家，澳大利亞和所羅門群島有着深厚和持久的歷史，並以牢固的人民聯繫和共同的民主價值觀為基礎。繼早前在（斐濟首都）蘇瓦舉行的太平洋島國論壇上的會晤之後，兩國領導人討論了雙邊的優先事項和挑戰，包括氣候危機的生存威脅，以及對一個和平、繁榮和有韌性的太平洋地區的共同願望。”

據澳方介紹，索加瓦雷歡迎澳大利亞就氣候變化問題採取更有力的行動，並讚揚澳洲政府最近就新的雄心勃勃的氣候目標進行了立法。索加瓦雷和阿爾巴尼斯還重申了相互的安全承諾，“以及太平洋大家庭對地區和平與安全的優先方法”。雙方領導人討論了正在進行的經濟合作，包括市場准入、太平洋勞動力流動、獎學金，以及澳洲面向太平洋島國民眾設立的“太平洋接觸簽證”。

就發展問題，雙方領導人討論了澳大利亞作為所羅門群島最大的發展夥伴在社會各個領域的持久支持，包括基礎設施、衛生、教育和治理。索加瓦雷歡迎澳大利亞承諾提供1668萬澳元支持所國舉辦2023年太平洋運動會，並表示願意支持該國的下屆選舉。

據澳大利亞廣播公司報導，索加瓦雷當天利用與阿爾巴尼斯會晤的開場白，再次就其政府與中國先前達成的安全框架協議向澳方作出保證，宣稱他永遠不會允許在其國家建立外國軍事基地。索加瓦雷還強調稱，他不會做任何危害太平洋島國安全的事情，同時向澳方施加壓力，要求其加強在所羅門群島的發展援助承諾。

索加瓦雷說：“所羅門群島不會做任何破壞我們國家安全的事情，也不會危害任何或所有（太平洋島國）論壇國家的安全”。他對阿爾巴尼斯說：“總理，我再次重申，所羅門群島永遠不會被用於外國軍事設施或外國機構，因為這將不符合所羅門群島及其人民的利益。”

索加瓦雷說：“我的政府的遺產是保障所羅門群島及其人民的未來，而不是危及國家和公民或任何（太平洋島國）論壇國家的安全。”報導提及，兩國領導人的面對面會晤是在索加瓦雷此前曾抨擊澳洲提出為支持所羅門群島大選提供資金以避免選舉被推遲後僅幾個星期舉行的。支持因資金問題推遲選舉的索加瓦雷指責澳洲政府意圖干涉所羅門群島內政。

報導指，但在今次與阿爾巴尼斯的會談之前，索加瓦雷的語氣則發生轉變，他感謝阿爾巴尼斯提出的“好意”幫助，並讚揚澳大利亞承諾幫助資助所羅門群島舉辦2023年太平洋運動會。阿爾巴尼斯對索加瓦雷的講話作出了熱情回應。阿爾巴尼斯說：“我感謝您的清晰和明確的承諾。它們是一個朋友的承諾，我期待着我們之間的對話”。

據了解，阿爾巴尼斯在隨後的發言中間接承認澳方最近與索加瓦雷的政府存在分歧，但強調兩國擁有廣泛的共同利益。阿爾巴尼斯說：“就像家庭一樣，我們不會總是在每一個項目上達成一致，但我們會同意的是......儘可能地追求共同利益。澳大利亞認為我們非常希望成為（所羅門群島）的首選合作夥伴。”

阿爾巴尼斯表示：“我們認為我們地區的安全是至關重要的，我們也認為提高太平洋地區人民的生活水平和生活質量的需要是絕對重要的”。他還提及，當兩位領導人上次在7月的太平洋島國論壇上會面時，雙方就建立信任的“絕對關鍵”需要達成一致。

阿爾巴尼斯說：“澳大利亞把我們自己看作是太平洋大家庭的一員，這意味着人與人之間的關係和建立像這樣的面對面的接觸對我們來說非常重要。”據悉，索加瓦雷此次對堪培拉的訪問僅停留7個小時，除了與總理阿爾巴尼斯會晤後，他還會與外長黃英賢和副總理兼防長馬爾斯（Richard Marles）會面。