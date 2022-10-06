最新民調：儘管俄羅斯核威脅，73%美國人繼續支持烏克蘭

美國民調

10月5日公布的一項最新民調顯示，超過七成美國人認為，雖然俄羅斯威脅可能使用核武器來保護領土，但超過七成美國人認為，美國應繼續支持烏克蘭。

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這項由路透社與民調機構易普索（Ipsos）公布的聯合民調顯示，雖然美國人擔心，向烏克蘭提供可打擊俄羅斯的遠程武器，可能使得戰爭升級，但多數民眾仍支持拜登政府向烏克蘭提供武器系統、培訓和其它軍事援助。

這項10月4日至5日進行的線上調查，總共訪問了1,005名美國人，其中73%受訪者認為，儘管俄羅斯警告說它可能動用核武，美國應繼續支持烏克蘭。這個看法基本上不分黨派，多數的民主黨人（81%）和共和黨人（66%）都對此表示同意。

66%受訪者表示，美國政府應繼續向烏克蘭提供武器，這比8月份類似民調的51%有所增加。

自2月24日俄烏戰爭爆發以來，拜登政府已向烏克蘭提供了超過168億美元的安全援助。周二，拜登向烏克蘭總統澤連斯基承諾，將再提供6.25億美元的新安全援助，包括更多的海馬斯火箭發射器，這項武器在烏克蘭最近的反攻中建功，迫使俄軍撤退。

周三，俄羅斯駐美大使說，華府向烏克蘭提供更多軍事援助的決定，對莫斯科的利益構成了“直接威脅”，延長了流血事件，並增加俄羅斯和西方發生軍事衝突的風險。

近幾周，克里姆林宮多次提出核衝突的威脅，警告西方，將使用所有手段來保衛俄羅斯領土，包括被俄羅斯吞併的烏克蘭領土。

路透社/易普索民調顯示，大多數美國人（58%）表示，他們擔心美國可能與俄羅斯發生核戰爭。65%的受訪者擔心，如果向烏克蘭提供可打擊俄羅斯本土的遠距離武器，戰爭可能會升級。

不過，調查也發現，認為俄烏衝突與美國無關，政府不應干涉的美國人更少了，僅35%的人表達了這種情緒，在8月份，這一比例為40%。

11月8日是美國中期選舉，這將決定國會和許多州政府的控制權。在最近的民調中，68%的受訪者表示，他們更願意投給支持繼續向烏克蘭提供軍事援助的候選人，72%的受訪者表示，他們更可能投給支持烏克蘭難民的候選人。

該民調的誤差為正負4個百分點。