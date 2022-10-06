歐洲議會通過決議譴責伊朗鎮壓 法國眾名人自我剪髮聲援伊朗女性

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歐洲議會10月6日通過決議，譴責伊朗當局對該國爭取婦女權利抗議活動的鎮壓。瑞典籍歐洲議會議員薩蘭尼（Abir Al-Sahlani）在前一天的大會辯論中當場自我剪髮，以示對伊朗女性的聲援。在法國，逾50名著名女演員、歌手等演藝界人士通過社交媒體Instagram平台上傳他們自我剪髮的視頻，以聲援伊朗婦女的訴求。

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在周四通過的一項決議中，歐洲議會評估了在22歲的伊朗庫爾德族女孩瑪莎•阿米尼(Mahsa Amini)死於該國道德警察之手，以及隨後爆發的反對強硬派宗教政權的街頭示威活動之後的伊朗事態發展。

法國女演員瑪麗昂·歌迪亞、朱麗葉·比諾什和伊莎貝爾·阿佳妮等自我剪髮聲援伊朗女性 © 網絡圖片

歐洲議會強烈譴責阿米尼之死，並敦促對她受到的虐待和慘遭殺害進行公正、有效和最重要的獨立調查。據報道，9月13日，她因戴着所謂“不恰當的頭巾”而被伊朗道德警察逮捕，三天後在德黑蘭一家醫院死於拘留期間所遭受的毒打。

歐洲議會還通過決議要求歐盟必須制裁參與政權鎮壓的伊朗官員。該決議敦促歐盟根據歐盟全球人權制裁製度，制裁參與瑪莎•阿米尼之死和針對抗議者的暴力行為的伊朗官員。

歐洲議會表示強烈支持伊朗的和平抗議運動，特別是領導和參與示威的年輕婦女，同時強烈譴責伊朗安全部隊對人群廣泛和不相稱地使用武力，迄今已造成許多人員傷亡。據維權組織稱，當局在示威活動中殺害了100多人。

歐洲議會還呼籲伊朗當局立即無條件地釋放和撤銷對任何僅因行使其言論、結社與和平集會自由權利而被監禁的人以及所有其他人權維護者的指控。

在周三的辯論中，瑞典籍歐洲議會議員薩蘭尼在歐洲議會的講台前當場自我剪髮，並表示：“直到伊朗的婦女獲得自由。我們將與你們站在一起”。

自瑪莎•阿米尼慘死事件發生後，伊朗的婦女一直通過焚燒頭巾和剪掉頭髮，以抗議她的死亡和表達就當局對婦女權力約束的不滿。

本周在荷蘭，成百上千的示威者遊行到荷蘭議會聲援伊朗女性。在意大利，參觀羅馬國立當代藝術博物館（Maxxi）的遊客在接待處將自己的頭髮留在一個透明的盒子里，以象徵對伊朗婦女的聲援。這個裝滿發綹的盒子將被送到伊朗駐羅馬大使館。

在巴黎，法國的議員和部長們周三在國民議會默哀一分鐘，向“為爭取自由而付出生命”的伊朗人致敬。而在互聯網上，包括著名女演員瑪麗昂·歌迪亞、伊莎貝爾·於佩爾、朱麗葉·比諾什和伊莎貝爾·阿佳妮等50名演藝界人士及眾多網民通過社交媒體Instagram平台上傳他們自我剪髮的視頻，以聲援伊朗婦女的訴求。