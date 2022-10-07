俄羅斯召見法國大使抗議向基輔運送武器

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俄羅斯外交部10月6日周四召見法國駐莫斯科大使，抗議法國向烏克蘭提供武器，指出這是"不可接受"的。

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作為克里姆林宮惱怒的一個標誌，俄羅斯外交部副部長亞歷山大-格魯什科(Alexandre Grouchko,)周四召見了法國駐莫斯科大使皮埃爾-萊維（Pierre Lévy），抗議巴黎向烏克蘭運送武器。此刻，基輔正在使用西方武器，特別是美國武器，奪回被佔領土。

俄羅斯外交部在一份聲明中強調，法國此舉"增加了向基輔政權運送武器和設備導致的危險"，並指責烏克蘭軍隊使用這些西方武器"轟炸民用設施和基礎設施，包括被俄羅斯軍隊佔領的歐洲最大的紮波羅熱核電站"。

自2月24日俄羅斯在烏克蘭的攻勢開始以來，巴黎向基輔提供了軍事裝備，包括18門遠程凱撒炮，這對打擊前線的俄軍後方補給線特別有威力。

法國可能派出新的凱撒炮

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍周四10月6日透露，法國正考慮向烏克蘭運送新的凱撒大炮。

他在布拉格舉行的歐洲政治共同體第一次會議後的新聞發布會上說："我們正在就幾項請求，與幾個歐盟成員國合作開展工作，特別是關於新的凱撒炮。

自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，法國已向烏克蘭提供了18門射程為40公里的155毫米凱撒卡車炮，以及反坦克和防空導彈、前線裝甲車（FAV）、燃料、夜視鏡等個人裝備和大約15門155毫米TRF1牽引炮。

一位接近此事的消息人士告訴法新社，巴黎現在正考慮向基輔額外提供6至12門凱撒炮，這些炮從丹麥的訂單中先挪用。法國還在研究向基輔提供20輛"堡壘"裝甲車的可能性。

此外，法國已向烏克蘭核電站周邊居民提供了數百萬份抗核輻射的典劑。