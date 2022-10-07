拜登擔心普京用核武引發“世界末日災難”風險

俄羅斯/美國/核災難

美國總統喬-拜登10月6日星期四警告說，由於俄羅斯威脅要使用核武器，引發了自冷戰以來世界首次出現了“核災難”的風險。

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喬-拜登還說，弗拉基米爾-普京在談論可能使用“戰術核武器”或“生物或化學武器”時不是在開玩笑，因為他的軍隊在烏克蘭的表現非常差"。

9月21日，俄羅斯總統普京曾說，他準備使用其武器庫中的"所有手段"來對付西方，他指責西方想要"摧毀"俄羅斯。

美國總統喬-拜登說，"如果事情繼續按照現在的方式發展，有可能出現古巴導彈危機以來首次使用核武器"的情況。他警告說，"自1962年肯尼迪和古巴導彈危機以來，我們還從未面臨過世界末日的前景"。

正是在提到1962年的那次危機及其帶來的風險時，美國總統拜登使用了"末日核災難"（"Nuclear Armageddon"）這一短語。

專家們說，俄羅斯的核攻擊可能會使用比戰略核武器的炸藥當量小的戰術核武器。但華盛頓認為，即使是戰術性的核打擊也可能引發更大的衝突。

普京的出路是什麼？

《紐時》指出，在過去60年中，美國總統很少如此談論可能使用核武器的陰暗問題。喬-拜登在為民主黨參議院候選人舉行的籌款活動中這樣做了。美聯社指出，在這樣的活動中，領導人往往沒有那麼多戒心，說話更加直接。

9月下旬，拜登的安全顧問已經強調，“任何使用核武器的行為都會給俄羅斯帶來災難性的後果”。

拜登周四解釋說，“我們正試圖弄清楚普京的退路是什麼”。“他如何定位自己，以便不失去面子或失去他在俄羅斯的很大一部分權力”。

最新民調顯示，儘管俄羅斯進行核武威脅，73%的美國人繼續支持烏克蘭。