泰國國王到醫院看望幼兒園殺戮案遇難者家屬

泰國

泰國國王今天10月7日前往北部農磨蘭普府一間醫院，看望幼兒園殺戮案遇難者的親屬。

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昨天10月6日下午，在一個託兒所內和周圍，包括23名兒童在內的36人被殺害。襲擊者是一名最近被解僱的前警察。據警方表示，在之後搜捕期間，34歲的男兇返家殺害了他的妻子和兒子，然後自殺。

法新社發自泰國農磨蘭普（Nong Bua Lamphu）的報道，以拉瑪十世身份在位的泰國王瑪哈-瓦吉拉隆功10月7日周五晚間訪問了該國東北部農磨蘭布省的一家醫院，會見了周四被一名前警察用槍和刀襲擊殺害的36人的家屬。

在他到達之前，大約50名保皇黨的支持者，有些人穿着黃色的衣服（國王的官方顏色），在醫院外等候。

61歲的Sodsri Yangyuen說："我是泰國人民中的一員，熱愛我們的國家，熱愛君主制......”。他說，“國王來到這裡，是對農磨蘭布人民和在襲擊中遇難的兒童表示最大的同情”。"我非常感謝他來看望農布阿蘭布的人民”。

63歲的Kesininat Amatratana說，她是來向國王表示感謝的。"如果我不來這裡，我將無法容忍自己。她說："我很感謝國王對人民的照顧。

據發布在政府臉書（Facebook）頁面上的會議照片顯示，君主身着深灰色西裝，在蘇蒂達王後的陪同下向醫院的婦女們問好。

瓦吉拉隆功處於泰國權力的頂峰，他的影響力延伸到社會的各個方面。他受到世界上最嚴格的“冒犯法”之一的保護，該法幾乎禁止對他或他的家人進行任何批評。

但在2020年大規模的青年街頭抗議活動中，這個曾經不可動搖的君主制受到了前所未有的批評。

該運動呼籲對社會和君主制進行改革，包括結束嚴厲的皇家誹謗法，這些法律可以帶來長期的監禁。

國王在2020年底和2021年初增加了公開露面，包括國王對監獄的訪問，與他的官方王後一起掃地。

但自從2021年抗議活動平息後，他在公開場合的身影就少了。

而前任統治者，其父老國王普密蓬，在70年的統治期間受到了泰國人的廣泛尊敬。

2016年登基的拉瑪十世，還沒有達到他父親受愛戴的同樣程度。

2019年，前泰國皇家保鏢Sineenat Wongvajirapakdi被任命為正式妾室，三個月後卻被剝奪了級別和頭銜，這段宮廷陰謀引起了轟動。然後在2020年9月Sineenat Wongvajirapakdi終於恢復了軍銜。

泰國國王結過四次婚，是個航空愛好者，他的大部分時間都在德國，他的波音737飛機在2011年被短暫扣押，這是泰國政府和一家德國公司之間財務糾紛的一部分。