烏克蘭繼續收復失地 喊話保證俄軍降兵生命安全

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭宣布繼續收復失地，基輔向俄軍喊話，呼籲勿相信克林姆林宮的謊言，承諾保證俄軍投降士兵的“生命和安全”。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月6日周四晚間說："自10月1日以來，僅赫爾松地區就有超過500平方公里的領土和數十個城鎮被解放。

自9月初以來，烏軍在各條戰線上展開攻勢，並已奪回烏克蘭東北部哈爾科夫地區的大部分地區包括一些重要的後勤節點（伊久姆、庫比楊斯克和萊曼）。此刻，基輔部隊繼續在該國南部和東部地區推進。

法新社10月7日的報道說，在當地，烏克蘭人在反攻成功後獲得信心的一個跡象是，烏克蘭國防部長奧列克西-列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）承諾對選擇投降的俄羅斯士兵"保證生命、安全和公正"。

用俄語喊話

烏防長列茲尼科夫10月7日周五在向莫斯科軍方的視頻講話中用俄語說：“我們保證所有立即放棄戰鬥的人的生命、安全和公正”。他並承諾“對那些發出犯罪命令的人設立法庭”。

烏克蘭防長向俄軍喊話說："你們仍可以把俄羅斯從悲劇中拯救出來，把俄羅斯軍隊從恥辱中拯救出來"，或者"作為小偷、強姦犯和殺人犯留在人們的記憶中"。法新社說，在烏克蘭的失敗促使俄羅斯總統弗拉基米爾-普京動員幾十萬人蔘軍。

烏克蘭防長列茲尼科夫說，克里姆林宮派遣軍隊入侵烏克蘭是"欺騙和背叛了你們"。“莫斯科不喜歡真相”。“對他們來說，讓你們相信自己將死於跟北約部隊作戰而成為英雄，更容易些”。

但事實是，“北約國家正在向我們提供武器”。“是烏克蘭軍隊正在用這些武器與你們作戰”。

他強調說，“烏克蘭人不需要俄羅斯的土地，我們的土地對我們來說已經足夠了。但“我們要把我們所有的東西都奪回來”。

自9月以來，烏克蘭軍隊對俄羅斯佔領的領土進行了閃電式反攻，在該國東部和南部奪回了數千平方公里的土地。

據法新社說，最近幾周在幾條戰線失去數千平方公里的領土後，莫斯科宣布了它的首次收穫--烏克蘭東部的三個村莊。

與莫斯科軍隊並肩作戰的親俄分離主義分子稱，奧特拉迪夫卡（Otradivka）、維塞拉-多利納（Vessela Dolyna）和紮伊特塞夫（Zaïtsevé）等村莊現處於俄羅斯控制之下。俄國防部在前一天的每日報告中已經宣布收復了紮伊特塞夫。

這三個村莊位於烏克蘭控制下的巴赫穆特鎮（Bakhmout）南部。俄羅斯軍隊幾個月來一直試圖佔領該地區，到目前為止沒有成功。

巷戰

法新社記者周五在巴赫穆特聽到了該鎮中心的重炮聲和多個火箭發射器的聲音，該鎮在戰前有7萬人口。

偶爾也能聽到機槍掃射聲。人道主義組織Vostok SOS的一名平民志願者，29歲的斯科里克（Edward Skorik）告訴法新社，他家附近的巴赫穆特河對岸發生了"巷戰"。

在這個城市的南部，朝向被俄國人佔領的村莊，炮彈爆炸後，黑煙柱升起，平民被嚇一跳，有時被震爬到地上。

據烏克蘭盧甘斯克州長蓋戴（Sergei Gaidai）稱，烏克蘭部隊周五還報告了新的收穫：收復了東部盧甘斯克地區的格爾基輔卡（Grekivka）村。

據親俄官員斯特姆索夫（Kirill Stremooussov）指控稱，在被俄羅斯佔領的南部地區赫爾松，烏克蘭的一次襲擊擊中了一車上班途中過橋的平民，至少有五名平民死亡，五名受傷。

基輔多次以該地區的橋樑為目標，破壞對俄羅斯部隊的後勤供應。

法新社今天引述烏克蘭總統府的報告說，俄羅斯連續第二天對南部的紮波羅熱地區進行打擊，已造成一人受傷。"兩個地區的基礎設施被摧毀。佔領者首次使用無人機"。

據烏克蘭救援部門稱，前一天有11人在俄羅斯對紮波羅熱的襲擊中喪生。