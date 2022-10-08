克里米亞大橋燃燒:烏克蘭人想到舍普琴科詩句

克里米亞大橋

克里米亞大橋汽車爆炸引髮油罐列車火災後，烏克蘭人紛紛調侃，但沒有官員宣稱對此負責。基輔安全局挪用烏克蘭詩人塔拉斯-舍甫琴科的詩句："太陽在燃燒的橋上升起"。

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據法新社發自基輔的報道，烏克蘭人今天10月8日都在拿克里米亞大橋發生汽車炸彈爆炸開玩笑諷刺，但沒有聲稱對此負責。這座大橋是莫斯科吞併的克里米亞半島上具有戰略意義和象徵意義的基礎設施。

網上發布的閉路電視錄像顯示，莫斯科建造的大橋發生了巨大的爆炸，該橋連接克里米亞和俄羅斯大陸。

在錄像中，爆炸源似乎是一輛夜間與其他幾輛車一起駛過大橋的白色卡車。爆炸破壞了大橋上的道路以及鐵軌。

烏克蘭國防部將這次襲擊與今年4月在黑海擊沉"莫斯科"號巡洋艦的襲擊相比較，"莫斯科"號被視為另一個"俄羅斯在烏克蘭克里米亞的權力象徵"。該部在推特上用侮辱性詞語寫道：“還有什麼在等着你們這些俄羅斯佬？”

基輔安全局（SBU）則在電報群（Telegram）挪用了烏克蘭詩人塔拉斯-舍甫琴科（Taras Chevtchenko）的詩句："太陽在燃燒的橋上升起"。並調侃說，今天，是我們複習塔拉斯-舍甫琴科一些詩句的絕佳機會"。

烏克蘭郵政局則宣布，它正準備印製一幀描繪"克里米亞大橋，或更準確地說，它的遺跡"的郵票。

烏克蘭郵政局執行長斯梅里楊斯基（Igor Smelyansky）在臉書（Facebook）上發布了新郵票的設計圖，上面顯示克里米亞大橋上的爆炸，另一設計圖則借用了電影《泰坦尼克號》中的標誌性場景。

烏克蘭郵政已經印製了慶祝"莫斯科"號巡洋艦被摧毀的郵票，以及其他顯示俄羅斯坦克被烏克蘭拖拉機牽引的郵票。

法新社這個報道說，但沒有任何烏克蘭官員聲稱對克里米亞大橋襲擊事件直接負責，而這一事件發生在俄羅斯總統弗拉基米爾-普京周五10月7日歡慶其70歲大壽之夜，普京非常重視克里米亞大橋項目。

烏克蘭今年夏天曾對破壞俄羅斯在克里米亞軍事基地的爆炸事件發表過一些笑話和諷刺性評論。直到幾個月後，它才承認自己是那次爆炸事件的操盤手。