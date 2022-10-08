克里米亞大橋被汽車炸彈引髮油罐列車火災癱瘓

克里米亞

普京用重金打造，被視為俄羅斯吞併克里米亞象徵的跨海大橋10月8日遭汽車炸彈引爆油罐列車火災癱瘓。

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法新社莫斯科消息，俄羅斯國家反恐委員會周六表示，一輛汽車炸彈在克里米亞大橋上引發了一場大火。這座大橋是重要的基礎設施，也是俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島的象徵。

根據普京的命令，花費巨資建造的這座大橋被用於為在烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊運輸軍事裝備。

俄羅斯通訊社援引該委員會的話說："今天6時7分（格林尼治標準時間3時7分），在克里米亞大橋的公路部分（......）發生了汽車炸彈爆炸，導致前往克里米亞的7輛鐵路油罐車被燒毀。

據俄羅斯反恐委員會稱，有兩條車道的道路被損壞，但橋拱沒有受到影響。

莫斯科設立的克里米亞議會的負責人弗拉基米爾-康斯坦丁諾夫譴責了"烏克蘭破壞者"的舉動。

法新社說，如果烏克蘭是這次克里米亞大橋汽車爆炸引發火災的幕後黑手，那麼遠離前線如此重要的基礎設施會被烏克蘭軍隊破壞，將是對俄羅斯的一記耳光。

自9月初以來，俄羅斯遭受了一系列軍事挫折，其軍隊被迫在烏克蘭東北部和南部撤退，包括在與克里米亞接壤的赫爾松地區，普京聲稱該地區已被俄羅斯吞併。

這座大橋對於俄羅斯向克里米亞半島運輸人員和物資至關重要，而且對於部署在烏克蘭其他地區的俄軍也是如此。

該橋於2018年落成，橫跨刻赤海峽，成為2014年俄羅斯吞併克里米亞的一個象徵。

俄羅斯一直聲稱，儘管在烏克蘭發生了戰鬥，這座橋是安全的，但莫斯科也威脅基輔說，如果烏軍攻擊這座橋或克里米亞其他的基礎設施，俄羅斯將進行報復。