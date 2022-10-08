國際原子能機構：烏克蘭的紮波羅熱核電站必須得到緊急保護

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國際原子能機構10月8日表示，烏克蘭的紮波羅熱核電站由於再次遭到炮擊，它已經失去了最後一個剩餘的外部電源，目前正依靠緊急柴油發電機提供反應堆冷卻和其他基本核安全和安保功能所需的電力。國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）敦促，“紮波羅熱核電站必須得到保護”。

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格羅西在國際原子能機構周六發出的聲明中表示，烏克蘭的紮波羅熱核電站（ZNPP）由於再次遭到炮擊而失去了最後的外部電源，目前正依靠緊急柴油發電機提供反應堆冷卻和其他基本核安全和安保功能所需的電力。據格羅西介紹，紮波羅熱核電站與750千伏電力線的連接在當地時間周六凌晨1點左右被切斷，他引用了烏克蘭的官方信息以及在歐洲最大核電站——紮波羅熱核電站現場的國際原子能機構專家小組的報告。

據悉，紮波羅熱核電站的16台柴油發電機開始自動運行，為其六個反應堆提供電力。情況穩定後，10台柴油發電機被關閉，剩下6台為反應堆提供必要的電力。格羅西指出：“恢復炮擊，打擊該核電站唯一的外部動力來源，是極大的不負責任。紮波羅熱核電站必須得到保護”。他補充說：“我將很快前往俄羅斯聯邦，然後返回烏克蘭，就該核電站周圍的核安全和安保保護區達成協議。這是一個絕對和緊迫的要務。”

紮波羅熱核電站目前由俄羅斯軍隊控制，但由烏克蘭工作人員運行。過去七個月，為了防止在目前的軍事衝突期間發生核事故的危險，這些工作人員在電廠及其附近常有炮擊的極具挑戰性的條件下繼續履行其重要職責。

據了解，國際原子能機構專家從烏克蘭高級運營人員那裡獲悉，紮波羅熱核電站的所有安全系統繼續接收電力並正常運行。儘管六座反應堆處於冷關閉狀態，但它們仍然需要電力來實現重要的核安全和安保功能。該核電站的柴油發電機每個都有足夠的燃料，至少可以使用10天。紮波羅熱核電站的工程師們已經開始工作，修復受損的750千伏電力線。

紮波羅熱地區是俄總統普京違反國際法吞併的烏克蘭四個地區之一。雖然該核電站已被俄方控制長達數月，但同名城市仍在烏方控制之下。普京在周三簽署總統令，規定紮波羅熱核電站列入俄羅斯聯邦資產。對此，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）當天發表聲明稱，紮波羅熱核電站將根據烏克蘭立法，繼續在烏克蘭能源系統運行。

值得一提的是，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周六通過聲明表示，“歐盟最強烈地譴責俄總統普京關於非法奪取紮波羅熱核電站和建立政府企業的法令。歐盟不承認並強烈譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭的頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱和赫爾松地區。因此，關於扣押波羅熱核電站的法令是非法的，在法律上是無效的。”

歐盟方面強調：“俄羅斯必須完全撤出其軍事力量和設備，並將核電站的控制權交還給其合法所有者烏克蘭。國際原子能機構總幹事提出的核安全和安保的七個不可或缺的支柱必須得到充分遵守和尊重。為了整個歐洲的安全，迫切需要加強國際原子能機構在該核電站的存在，並使其不受阻礙地進入該核電站。必須在不損害烏克蘭主權和領土完整的情況下，立即建立核安全和安保保護區。歐盟強烈支持國際原子能機構總幹事為此所付出的努力。”

博雷利重申：“歐盟仍然堅定不移地支持烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整，並要求俄羅斯立即、完全和無條件地從烏克蘭全境撤出其所有軍隊和軍事裝備。歐盟堅定地與烏克蘭站在一起，並將繼續向烏克蘭提供強有力的經濟、軍事、社會和財政支持，只要它需要。”