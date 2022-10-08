國際貨幣基金向烏克蘭提供13億美元緊急資金

烏克蘭/FMI

國際貨幣基金組織（IMF）周五10月7日在華盛頓發布聲明，宣布通過其新的“糧食衝擊機制”向烏克蘭提供13億美元的緊急融資。烏克蘭總統澤連斯基表示這筆資金已在當天到位。

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國際貨幣基金說，新的一攬子計畫旨在"支持烏克蘭的緊急國際收支需求"；並可以"為烏克蘭的捐助者和債權人未來的財政支持起到催化劑作用"。

該機構在聲明中說，“俄羅斯七個多月前對烏克蘭發動的戰爭的規模和強度造成了相當大的人類痛苦，並嚴重影響了烏克蘭的經濟”，並補充說，“預計2022年烏克蘭的國內生產總值將比2021年下降35%，融資需求仍然非常大”。

烏克蘭總統澤連斯基當天早些時候在推特上宣布了國際貨幣基金組織的援助，他並說，"資金將於今天抵達烏克蘭"，他對國際貨幣基金董事會與總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）的支持表示了感謝。

國際貨幣基金組織還對烏克蘭"當局在極其困難的情況下保持該國的宏觀經濟穩定給予了讚揚"。

國際貨幣基金的聲明援引其總裁格奧爾基耶娃的話說：“政策選擇的方向是維持支出優先，緩解對烏克蘭貨幣格里夫納和外彙儲備的壓力，以及維護金融穩定”。

國際貨幣基金負責人說，該機構以及"捐助者和債權人已經重申，他們願意繼續在財政上支持烏克蘭，以幫助其回到平衡增長的道路，支持其中期生存能力。

在9月底，世界銀行向烏克蘭提供了5.3億美元的額外支持，以"滿足該國因俄羅斯的入侵產生的緊急需求"，這筆資金使世界銀行自烏戰開始以來向基輔提供的援助總額達到130億美元。

美國國會也在9月底投票決定再向烏克蘭提供123億美元的援助，包括37億美元的軍事裝備，使美國自俄羅斯入侵開始以來的努力總額達到650億美元。

俄羅斯總統弗拉基米爾-普京於9月30日宣布正式吞併在衝突開始時被俄軍部分征服的四個烏克蘭地區，但自9月初以來，俄軍部隊遭受了幾次挫折。