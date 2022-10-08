專家：北京在聯合國人權理事會“慘勝”

聯合國人權中國

法新社10月8日發自日內瓦的報道說，聯合國人權理事會拒絕討論中國（新疆）的情況，削弱了它的可信度，在專家眼中，這對北京來說是一個“慘勝”（victoire à la Pyrrhus ）。

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該報道說，正是8月31日公布的一份期待已久的聯合國關於中國新疆地區的報告，因提及當局對維吾爾族和其他少數民族可能犯下的反人類罪而引發了一場風暴。

帶有聯合國印章的嚴重指責，促使美國和其盟國希望迫使聯合國人權理事會就這一問題進行辯論。

中國斷然拒絕這些指責，並一直表現得超活躍，首先試圖阻止報告的發表，然後譴責它，最後是說服儘可能多的國家拒絕討論它。

法新社該報道說，美國選擇了一個比直接譴責決議不那麼激進的程序，試圖贏得選票。

但在星期四，由47個成員組成的安理會以19票對17票的多數票否決了辯論草案，這使中國取得了外交上的勝利。

人權低谷

北京外交部周四勝利地表示，“這是發展中國家的一個勝利”。(......)“人權不應作為編造謊言和干涉其他國家內部事務的借口”。

紐卡斯爾大學（Newcastle）中國研究高級講師喬-史密斯-芬利（Jo Smith Finley）說，聯合國人權理事會這個機構已經"完全失靈"。她在推特上說，“它的運作基礎是政治和經濟利益"，而不是普世人權價值觀”。

倫敦智囊團查塔姆 （Chatham）研究所的人權顧問大衛-格里菲斯（ David Griffiths）稱，這次投票是聯合國人權機構的"低谷"。

可是，權利捍衛團體和專家們更願意看到玻璃杯是半滿的狀況。

看去像一場失敗

康拉德-阿登納基金會駐日內瓦辦公室負責人維澤克（ Olaf Wientzek）認為，這次投票"絕對損害了聯合國人權理事會的可信度"，但他告訴法新社，這一結果迫使所有人走出來，選擇立場。他說，“光是這一點就值得努力"。

非政府組織國際人權服務社的執行主任菲爾-林奇（Phil Lynch）認為，這是北京的一個慘勝：一個代價如此之高的勝利，看起來就像一場失敗。

他指着非常接近的比分作為證據說："我們沒有贏得投票，但微弱的差距確實讓人感覺到這是我們必須捍衛的事業，中國不能繼續享受危害人類罪而不受懲罰的待遇。

他還說，中國進行了大規模的動員，施加了巨大的壓力，進行了各種威脅，並向各代表團”提供獎勵“，以反對這個文本，儘管如此，它只是以非常、非常小的優勢被拒絕。”這給了我們勇氣"。

維澤克說："並不是說這份（關於新疆的）報告會被扔進垃圾桶，再也不提了。"如果這個話題不再出現，我會感到驚訝。

他表示，西方陣營現在要在2023年初和下一屆理事會的會議之前努力找到一個制勝戰略。而一個重要的因素是，在此期間，理事會的組成將發生變化。

周二，紐約的聯合國大會將選出14名新成員，任期為2023年至2025年。維澤克表示，"一兩個國家或政府發生變化，平衡可能會發生變化"。

而在周五，聯合國人權理事會通過了有史以來第一個決議，對俄羅斯鎮壓反對派的行為進行監督。

結果17個國家投了"贊成"票，6個國家說"反對"，24個國家投了棄權票。

在專家看來，這兩次投票顯示了中國和俄羅斯（聯合國安理會五常之二）在外交上的明顯差異。

維澤克說，自入侵烏克蘭以來，莫斯科一直處於非常孤立的狀態。在對中國的失望之後，對俄羅斯的投票是"一線希望，至少第一次有足夠的勇氣來對付一個五常成員"。