專家：美軍供應烏克蘭先進裝備或達極限

美國/烏克蘭

美國有專家指出，美國軍方向烏克蘭提供先進設備的庫存正在降至極限，特別是彈藥。美國政府必須說服國防業重啟生產。不過，美軍可提供"較舊設備"。

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據法新社10月8日發自華盛頓的報道，據美國官員和專家稱，美國軍方將很快無法向烏克蘭提供其迄今為止提供的先進裝備，因其庫存正在降到最低極限，特別是在彈藥方面。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國一直是烏克蘭的最大武器捐助國，向基輔提供了超過168億的軍事援助。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）的馬克-坎西恩（Mark Cancian）表示，美國一些設備庫存已降到規畫和訓練所需的最低水平，重新儲存到俄羅斯入侵烏克蘭之前的水平可能需要"幾年時間"。

這位曾在2008-2015年負責五角大樓武器採購的前海軍陸戰隊上校最近在一份說明中說，較舊的設備是可以使用的，並且在未來的"轉讓中，占越來越重要的部分"。

法新社引述一位不願透露姓名的美國軍方官員說，"我們正在吸取教訓"，在一場大國衝突中，美軍的彈藥需求"遠高於"預期。

20世紀90年代蘇聯解體，美國在獲得和平的好處之際，國防工業大幅減產，幾年內，國防和飛機製造集團從51家下降到5家。

今天，美國政府必須說服該行業重新啟動生產，比如2020年停止生產的毒刺防空導彈。

一些設備已成為烏克蘭戰爭的象徵，例如烏克蘭部隊在戰爭初期廣泛使用的標槍反坦克導彈，以擊退試圖進入基輔的俄羅斯坦克縱隊，或輕型裝甲車上的海馬斯多管火箭，這款發射器在烏克蘭東部和南部的反攻中發揮了重要作用。

據坎西恩稱，射程超過80公里的海馬斯Himars所需的美國彈藥的庫存有限。

這名戰略與國際研究中心的專家解釋說，"如果說，美國向烏克蘭交付其制導多發火箭系統（GMLERS）庫存的三分之一，就像為標槍和毒刺所做的那樣，那麼，烏克蘭就收到了8000至10000個"，這個數字夠用"幾個月"。

然而，洛克希德-馬丁公司目前每年只生產5000枚這種高精度的火箭，即使美國政府已經釋放資金來加快生產，美國也需要幾年時間來補充庫存。

華盛頓已向基輔交付了大約8500枚標槍導彈，但這款導彈的年產量只有1000枚。

美國在5月份向生產這些產品的雷神-洛克希德-馬丁公司的合資企業訂購了價值3.5億美元的產品，但美國的庫存同樣需要幾年時間才能補充完畢。

據五角大樓的數字，美軍已向基輔提供了88萬枚155口徑的炮彈，占所有北約西方國家交付給烏克蘭的四分之三。

坎西恩說，這可能已接近美國願意在不危及自身防禦能力的情況下給予的極限"。他補充說，但世界上有許多國家都在生產這些彈藥，所以向烏克蘭運送的工作不太可能停止。

美國國防部的負責俄羅斯事物的勞拉-庫珀周二表示，美國的國防工業生產正在"加強"，並保證美國將繼續向烏克蘭提供援助"。