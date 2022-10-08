烏克蘭宣布承認北方四島為日本領土:尊重日本的主權和領土完整

烏克蘭/俄羅斯/日本

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba) 10月8日宣布，烏克蘭尊重日本的主權和領土完整，包括其被俄羅斯佔領的北方領土（即北方四島、俄稱南千島群島）。此前，烏克蘭最高拉達通過相關法案，並經總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署總統令通過。

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澤連斯基近日發表講話稱，“日本北方四島被俄羅斯佔領”，而他已經簽署了相關總統令，以示在有關爭議中支持日本的立場。

庫列巴周六通過推特表示：“烏克蘭尊重日本的主權和領土完整，包括其被俄羅斯佔領的北方領土。澤連斯基總統在烏克蘭最高拉達投票後發布的總統令中申明了這一點。忠於歷史事實、國際法和我們與日本的夥伴關係。”

烏克蘭外交部當天發表聲明指：“2022年10月7日，弗拉基米爾·澤連斯基總統簽署了第692/2022號總統令，重申尊重日本的主權和領土完整，包括其仍在俄羅斯聯邦佔領下的北方領土。”

聲明指出：“烏克蘭最高拉達通過‘烏克蘭最高拉達就日本北方領土問題向國際社會發表的講話’和簽署上述烏克蘭總統令是恢復歷史正義的重要步驟，並重申了烏克蘭對普遍公認的國際法原則和規範的承諾。”

聲明提及：“烏克蘭外交部一貫強調，在現代世界中，沒有任何地方可以違反國際法使用武力侵犯任何國家的主權和領土完整。俄羅斯作為侵略國，必須為其侵犯烏克蘭和世界其他國家主權邊界的行動承擔全部責任。”

自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，日本積極參加了七國集團(G7)和國際社會對俄羅斯的制裁。日本政府周五在內閣會議上決定對俄羅斯實施追加制裁。

據日本財務省官方網站上發布的消息顯示，日本對包括俄總理米舒斯京及前總統梅德韋傑夫、國防部長紹伊古、車臣領導人卡德羅夫等人的親屬共81人實施了制裁。日方同時還對包括俄羅斯國家技術集團(Rostec)、加里寧格勒揚塔爾(Yantar)造船廠在內的9家實體實施資產凍結措施。

今年3月，日本首相岸田文雄在國會參議院預算委員會會議上被問及日本政府有關“北方領土”問題的立場，他表示“我們的立場是同時堅持‘固有領土’和‘擁有主權的領土’”，並強調“不記得曾經把這兩個說法分開使用”。