烏克蘭轉變：對聯合國討論新疆問題由棄權改為贊成

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10月7日周五，烏克蘭在聯合國人權理事會就討論新疆問題投票後的第二天，宣布改變立場：將“棄權”改為“贊成”。

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法新社10月7日發自日內瓦的報道說，烏克蘭的表態將被記錄在聯合國人權理事會第51屆會議的最後報告中，但根據聯合國規則，投票後改主意不能改變投票結果。

周四，聯合國人權理事會47個成員國表決，以微弱多數拒絕了包括美國和英國在內的西方國家提出就中國新疆維吾爾自治區進行辯論的建議。

基輔在與俄羅斯入侵者的鬥爭中得到了西方的大力支持，但它周四投了“棄權票”，令許多人感到驚訝。

烏克蘭大使葉夫根尼婭-菲利佩科（Yevheniia Filipenko）周五在解釋投票時，宣布了烏克蘭立場的逆轉。她說："我們希望在辯論記錄中，反映出我們'贊成'通過關於討論新疆的決定的立場"。

聯合國人權理事會網站介紹，這個有關討論新疆問題的草案得到了17票贊成：捷克、芬蘭、法國、德國、洪都拉斯、日本、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、黑山共和國、荷蘭、巴拉圭、波蘭、韓國、索馬里、英國、美國。

被19票否決：喀麥隆、科特迪瓦、厄立特里亞、加蓬、毛里塔尼亞、納米比亞、塞內加爾、蘇丹、古巴、委內瑞拉，玻利維亞、尼泊爾，還有印尼、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、卡塔爾、阿聯酋這些穆斯林國家，當然還有中國。

棄權的11票：亞美尼亞、貝寧、阿根廷、巴西、岡比亞、利比亞、馬拉維、印度、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭。

作為聯合國人權理事會主席的阿根廷大使費德里科-比列加斯回答烏克蘭大使說："我注意到了你的發言"。按照要求，本屆會議的正式記錄將反映你的發言。然而，根據規則和慣例，投票結果（......）將保持昨天宣布的結果"。

這是2006年成立的聯合國最高人權機構歷史上第一次有文本針對中國。

幾年來，中國一直被西方國家和人權組織用物證和文件指控在新疆的集中營內關押了100多萬維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族成員，包括哈薩克人。

北京強烈反對這些指責，並指責聯合國成為"美國和西方的走狗和幫兇"。