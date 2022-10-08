華盛頓宣布更新出口管制規則 收緊限制中國半導體採購製造

美國/中國/半導體

華盛頓10月7日周五宣布了更新其出口管制規則，此舉將使中國製造和購買半導體的難度加大。

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法新社10月8日發自據美國商務部工業與安全局（BIS）說："這些更新措施將限制中華人民共和國購買和製造用於軍事應用的某些高端芯片的能力。

美國商務部負責出口的助理部長西婭-羅茲曼-肯德勒（Thea Rozman Kendler）在一份聲明中說："我們的行動將保護美國的國家安全和外交政策利益，同時發出一個明確的信息，即美國的技術領先地位是關於價值觀以及創新的。

法新社說，這一宣布發生在五角大樓將13家中國公司列入黑名單後的幾天，這些公司被指與中國軍方有聯繫。世界領先的無人機製造商大疆是美國針對的最知名的中國公司。

中國外交發言人毛寧譴責這些限制措施，她說這些限制的目的是"維護美國的技術霸權"。

法新社說，半導體的製造和出口是美國與中國為爭奪技術主導權而進行的激烈鬥爭的主題。

遏制中國

華盛頓經常指責北京的工業間諜活動和威脅到美國的國家安全。自從與冠狀病毒Covid-19危機有關的半導體短缺以來，這一衝突又有了新的發展。

美國總統喬-拜登在7月底成功地使國會通過了一項法案，該法案提供520億美元的補貼以促進美國的半導體生產，並為研究和開發提供了數百億的資金。

美國商務部工業與安全局稱，周五更新的出口管制"限制了中國獲得先進計算機芯片、開發和維護超級計算機以及製造先進半導體的能力"。

它說，這些部件 "被中華人民共和國用來生產先進的軍事系統，包括大規模殺傷性武器；提高其軍事決策、計畫和後勤以及自主軍事系統的速度和準確性；以及侵犯人權活動"。

美國貿易代表戴琪在6月告訴參議院委員會，拜登政府專註的計畫包括“保護美國的貿易利益和反對中國主導半導體等重要行業”。