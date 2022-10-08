被問及“若你獲勝普京能否倖存” 澤連斯基：我毫不在乎

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英國廣播公司（BBC）10月7日播出了對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的專訪節目。澤連斯基在採訪中稱，俄羅斯官員已經開始為可能使用核武器“準備他們的社會”，但他補充說，不認為俄方準備使用核武器。當被記者問及若你真的贏了，“弗拉基米爾·普京能否倖存？”澤連斯基回答說：“我不在乎”。

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在接受BBC記者採訪時，澤連斯基堅稱，他有關呼籲北約對俄羅斯發動先發制人核打擊的言論是被誤譯了。澤連斯基解釋說：“我當時說，你必須進行先發制人的敲打（preventive kicks，指制裁），而不是攻擊。”

就俄方是否會動用核武器的問題，澤連斯基在基輔的總統辦公室用英語向記者表示：“他們（俄羅斯官方）開始準備他們的社會。那是非常危險的。”澤連斯基補充說：“他們還沒有準備好使用它，但他們已經開始傳達了。”

當被記者追問“你所說的為使用核武器而準備社會，是什麼意思？”澤連斯基回答說：“你知道，他們不知道他們是否會使用或不使用（核武器）。我認為，即使談論它也是危險的。”

澤連斯基補充說：“我（當時）說的是你必須做預防敲打，而不是攻擊。我們不是恐怖分子，我們不在另一個領土上作戰。甚至我們的態度，從我們的社會對俄羅斯人的態度，在這次入侵之後，在所有這些八年的戰爭，八年的血腥悲劇之後，即使在這之後，我們對他們的態度，對（俄羅斯）社會的態度，我們不準備殺人，像俄羅斯人那樣做。”

當被記者追問“你認為普京總統有能力發射核武器並使用這些武器嗎？”澤連斯基用烏克蘭語回答說：“如果我說，例如，他們沒有能力使用核武器，那麼一個不合格的人，在他的手中擁有這種權力，就會說：‘真的，我不能嗎？’而如果我說他可以使用它（核武器），這可能會在包括烏克蘭在內的許多國家引起恐慌情緒。”

澤連斯基說：“普京所害怕的甚至不是核打擊，他害怕自己的社會，害怕自己的人民。因為只有這些人可以取代他，剝奪他的權力，把它交給另一個人。”

記者問道：“你認為他們應該站出來反對他（普京）嗎？”澤連斯基說：“他們不應該害怕，讓他們不要反對某人，而是為了他們自己。”

澤連斯基在採訪中當談及那些被動員的俄羅斯軍人時說：“那些被動員起來的孩子們，他們什麼都沒帶，沒有槍，沒有防彈衣。他們就像炮灰一樣被扔在這裡，而不是人。”

記者問道：“如果你真的贏了，弗拉基米爾·普京能否倖存？”澤連斯基說：“我不在乎”。記者追問：“你不在乎他是否還在執政，是否被趕（下台）……”澤連斯基說：“一點也不”。