克里米亞大橋被炸後撈出三具屍體 俄羅斯潛水員下海檢查橋體

克里米亞大橋

克里米亞大橋10月8日周六被一輛炸彈卡車引爆油罐列車炸毀一部分後，據法新社發自莫斯科的報道說，俄羅斯潛水員周日開始從海里檢查這座大橋。

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俄羅斯副總理馬拉特-胡斯努林（Marat Khusnullin）周六晚上表示，俄羅斯潛水員將於周日檢查大橋的結構，預計當天晚些時候將有"初步結果"。

在爆炸發生幾小時後，這座大橋的恢復了部分汽車和鐵路交通。俄羅斯交通部周日表示，從克里米亞到俄羅斯的客運列車"按正常計畫運行"。

此外，俄羅斯大陸和克里米亞半島之間也設立了輪渡。

俄羅斯當局將周六上午造成三人死亡的這次爆炸，歸咎於俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區一名居民擁有的一輛炸彈卡車。

莫斯科沒有立即將這次襲擊歸咎於烏克蘭。烏克蘭的官員也沒有正式聲稱對此負責。

然而，基輔曾多次威脅要打擊這座大橋。該橋被視為2014年俄羅斯吞併克里米亞的象徵，也被莫斯科用來為烏克蘭境內的俄軍提供補給。

3人死亡

社交網絡上發布的視頻監控錄像顯示，當幾輛車駛過大橋時發生了強烈的爆炸，其中包括一輛被俄羅斯當局懷疑是造成這次爆炸的卡車。

其他照片顯示，在大橋的鐵路部分，一隊油罐車陷入火海，兩條公路軌道之一的兩段已經坍塌。

據調查人員稱，周六凌晨的襲擊造成三人死亡：那輛卡車的司機和一男一女，他們當時正在爆炸點附近開車，屍體被從水中打撈出來。

正在烏克蘭南部赫爾松前線掙紮的俄羅斯軍隊周六表示，對其部隊的供應沒有受到威脅。

最近幾個月，烏克蘭襲擊了赫爾松地區的幾座橋樑，旨在破壞俄羅斯的補給供應，以及克里米亞的軍事基地，烏克蘭直到幾個月後才承認對這些襲擊負責。

自9月初以來，俄軍在前線許多地方被迫退卻。特別是，他們不得不從哈爾科夫地區（東北部）撤出，退到赫爾松地區。

法新社說，面對受到激勵和西方武器供應支持的烏克蘭軍隊，弗拉基米爾-普京在9月底下令動員數十萬預備役軍人上前線，並吞併了四個烏克蘭地區，儘管莫斯科只是部分控制這些地區。

為了表明莫斯科高層對俄軍在烏克蘭作戰行動的不滿，莫斯科周六宣布，任命一名新人來領導其在烏克蘭的"特別軍事行動"，即55歲的謝爾蓋-蘇洛維金（Sergueï Sourovikine）將軍。