加拿大眾議院跨黨派代表團訪台灣

台灣/加拿大

台灣外交部表示，自冠狀病毒大流行以來，台灣首次迎接來自加拿大議會的朋友2022年10月9日。

加拿大議會跨黨派代表團到訪台灣。台灣外交部強調，台灣與加拿大是“共享民主、自由、人權及法治”價值的緊密夥伴，並表示，在中國升高區域緊張之際，加拿大議員團訪台，展現加拿大國會對台灣的堅定支持。

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據中央社報道，加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛今天（10月9日）率領一個跨黨派代表團訪問台灣，預計停留至10月14日，期間將與台灣總統蔡英文和副總統賴清德會面。

台灣外交部強調，台灣與加拿大是“共享民主、自由、人權及法治”等共同價值的緊密夥伴，“在中國無端肆意升高區域緊張之際”，加拿大跨黨派國會議員團訪台，充分展現“加拿大國會對台灣的堅定支持”。

這個代表團由5位跨黨派聯邦眾議員組成：加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）、眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）。

台灣外交部指出，這是自全球疫情爆發兩年多以來，加拿大國會首次組團訪台。由於適逢中華民國國慶，訪團帶來加拿大國會對台灣的祝賀與誠摯友誼，深具意義。

據中央社介紹，這個加拿大國會代表團將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德會面，並拜會台灣行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃。此外，台灣外長吳釗燮將向史葛洛頒贈台灣外交獎章，表彰她多年來對推動台加關係的卓越貢獻。

台灣外交部強調，台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國無端肆意升高區域緊張之際，史葛洛籌組跨黨派國會議員團訪台，充分展現加國國會對台灣的堅定支持，相信訪團成員都將因這次到訪，更進一步了解台灣及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，以深化雙邊夥伴關係。