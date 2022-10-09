法國總理偕15部長訪阿爾及利亞帶去“新動力”

法國/阿爾及利亞

法國總理伊麗莎白-博爾內（Elisabeth Borne）偕大約15位部長，於10月9日抵達阿爾及爾，開始為期兩天的訪問，旨在為兩國總統在8月發起的和解提供"新的和具體的推動力"。

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法國政府總理伊麗莎白-博爾內在機場受到阿爾及利亞總理艾梅內-貝納布德拉赫曼（Aïmene Benabderrahmane）的歡迎。

博爾內女士行前告訴阿爾及利亞網站TSA：雙方“誤解的時間已經過去了”。她以“紀念性”的姿態開始這次訪問，這是效仿馬克龍總統在8月底訪問阿爾及爾期間的做法，那次訪問，在幾個月的緊張局勢後，促進了法阿兩國關係升溫。

紀念性姿態，具體說，就是博爾內總理將在阿爾及利亞的（抗法）烈士紀念碑（Monument des Martyrs）和該國的聖-歐仁公墓（Saint-Eugène cemetery）獻花圈，前者是阿爾及利亞人對獨立戰爭（1954-1962）的高度記憶，後者是埋葬許多在阿爾及利亞出生的法國人的地點。

據法國總統府愛麗舍宮稱，作為博爾內女士此行的前奏，馬克龍總統今天周日上午與阿爾及利亞總統特本通了電話，再次呼籲雙方建立"新的、雄心勃勃的夥伴關係"。

法新社說，總理博爾內這次訪問，在殖民化和阿爾及利亞戰爭的記憶這一敏感問題上，預計不會有任何問題。

法阿兩國總統今年8月宣布將很快成立一個由雙方歷史學家組成的委員會。據巴黎方面稱，該委員會"仍在成立之中"。

阿爾及利亞總統特本明天周一將與法國政府總理博爾內會面，並共進午餐。特本總統與馬克龍總統在今年8月27日締結了"夥伴關係"。馬克龍還就圍繞六個軸心的"新夥伴關係"發表講話，但這些“軸心”仍有待具體化。

經濟合作

今天周日，法阿兩國總理一起主持第五屆政府間高級別委員會（CIHN）會議，上屆會議可以追溯到2017年，會議主要討論"經濟合作"。

據日內瓦阿拉伯和地中海世界研究中心（Cermam）主任哈斯尼-阿比迪（Hasni Abidi）說，舉行政府間高級別委員會會議的本身"已經是政治對話的一個進步"。

政府間高級別委員會的會議應該以簽署"協議"結束，但這些協議不一定是商業合同，而是涵蓋“培訓、能源轉型、經濟合作、青年和教育，以及政治和行政職能等。

對巴黎來說，其目的是為法國和阿爾及利亞的關係提供"新的動力"，以"實現具體的項目"。

不過，關於棘手的簽證問題，據法國總理府馬蒂尼翁星期四說，"討論尚未完成"。

法阿兩國總統在8月底為放寬給予阿爾及利亞人的簽證制度開闢了道路，以換取阿爾及爾在打擊非法移民方面加強合作。

自從法國將發放給阿爾及利亞的簽證數量減半以來，這個問題已經毒害了雙邊關係，因為法國認為，阿爾及利亞在重新接納其被法國驅逐的國民方面不夠迅速。

天然氣

至於天然氣，在歐洲的俄羅斯天然氣變稀缺的情況下，馬克龍8月訪問阿爾及利亞時，有法國能源巨頭Engie公司總裁凱瑟琳•麥格雷戈(Catherine macGregor)的陪同，令人對阿爾及利亞向法國輸送天然氣產生了很大期望。

可是，這次法國總統博爾內訪問阿爾及利亞，據馬提翁宮總理府說，這個問題"不在"訪問的議程上。博爾內女士告訴阿爾及利亞媒體TSA，"儘管如此，她希望繼續發展法國與阿爾及利亞在這個領域的夥伴關係，特別是在液化天然氣方面，並提高其天然氣生產能力的效率"。

這次跟隨法國總理訪問阿爾及利亞的，只有一個大型集團，即賽諾菲，它在阿爾及利亞有一個胰島素工廠的項目，另有四個中小企業：Générale Energie，計畫建立一個回收和加工橄欖核的工廠；Infinite Orbits，有一個阿爾及利亞首顆微型衛星項目；Neo-Eco，致力於處理石棉等廢棄物，以及專門從事穀物加工的Avri公司。

負責國際投資的法國公共機構"法國商業"則率領幾十家法國公司參加一個法國-阿爾及利亞商業論壇，該論壇將於周一由兩位總理主持開幕式。

此外，法國總理此次訪問阿爾及利亞的另一重點是“青年”，博爾內女士定於周一在阿爾及爾的法國高中與那裡的青年會面，然後在法國大使館與阿爾及利亞民間社會的代表見面。