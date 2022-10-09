紮波羅熱再遭炮擊12-17人死 澤連斯基指控“絕對邪惡”

紮波羅熱遭炮擊

烏克蘭南部城市紮波羅熱周日10月9日凌晨遭到新一輪炮擊，已知有12人至17人死亡。而在本周四的清晨，該市被7枚導彈擊中，17人死亡。

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法新社10月9日發自基輔的消息引述烏克蘭官員們說，烏克蘭南部市鎮紮波羅熱今天凌晨遭到了新一輪致命炮擊。

據紮波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）周日在其電報群（Telegram）賬戶上說："紮波羅熱（......）夜間遭到導彈襲擊後，有17人死亡。他還說，房屋和多層公寓樓被擊中。

據烏克蘭總統澤連斯基今天說，紮波羅熱當地有12人死亡，還有包括6名兒童在內的49人被送往醫院。

一名烏克蘭地區官員亞歷山大·斯塔魯克（Oleksandr Starukh）也報告說有12人死亡，但他說廢墟下可能還有更多受害者。

“絕對的邪惡”

澤連斯基在其電報群賬戶上指控炮擊紮波羅熱的襲擊者是“恐怖主義者”和“野蠻人”。他寫道，這“毫無意義”是"絕對的邪惡"。

澤連斯基補充說，俄羅斯的打擊“摧毀了私人住宅，人們在那裡居住、睡覺，沒有攻擊任何人”。

澤連斯基並說，從下命令的人到執行命令的人，在法律和人民面前，所有這些人都有責任"。

烏克蘭空軍說，對紮波羅熱鎮使用了四枚巡航導彈、兩枚由戰鬥機發射的導彈和其他防空導彈。

紮波羅熱位於同名核電站所在地區，該核電站幾個月來一直處於爭端的中心，導致其關閉。國際原子能機構（IAEA）周六警告說，由於炮擊，該基地再次失去了外部電源，正在依靠應急發電機。

對紮波羅熱新的打擊是在克里米亞大橋發生巨大爆炸的次日。莫斯科認為是一枚卡車炸彈引發的爆炸，該大橋是連接俄羅斯和2014年從烏克蘭吞併的克里米亞半島的關鍵和象徵性的基礎設施。