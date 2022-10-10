【視頻】俄羅斯大規模轟炸烏克蘭基輔等城市 歐盟法國譴責“戰爭罪”

烏克蘭/俄羅斯

克里米亞大橋被部分摧毀的兩天後，俄羅斯周一（10月10號）對烏克蘭首都基輔等城市發動致命襲擊。

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烏克蘭警方表示，在周一上午俄羅斯對烏克蘭的大規模打擊中，至少有10人死亡，另有60人受傷。 "他們正試圖摧毀我們所有人，將我們從地球上抹去，"澤倫斯基在社交網絡上作出反應，呼籲法國和德國對俄羅斯作出 "強硬 "回應。

歐盟稱俄羅斯對平民的攻擊是 "戰爭罪"，責任人將被 "追究"，並呼籲白俄羅斯 "不要成為俄羅斯野蠻侵略的一方"。柏林宣布，七國集團領導人和烏克蘭總統澤倫斯基將於周二14:00（格林尼治標準時間12:00）舉行虛擬緊急會議。

俄羅斯總統普京在其安全委員會的一次會議上說，俄羅斯已經針對克里米亞大橋上的 "恐怖 "襲擊，發起了 "針對烏克蘭能源、軍事和通信基礎設施 "的 "大規模 "轟炸行動。他承諾對烏克蘭對俄羅斯的進一步攻擊進行 "嚴厲 "報復。俄羅斯國防部說，這些打擊 "實現了他們的目標"。

俄羅斯第二號安全委員會成員、前總統德米特里-梅德韋傑夫說，對烏克蘭的大規模打擊只是 "第一集"，呼籲 "徹底瓦解 "烏克蘭的政治權力。

歐盟外交事物負責人博雷爾的發言人彼得-斯塔諾說，俄羅斯周一對烏克蘭平民的襲擊構成了 "戰爭罪"，其責任人將被 "追究"。他說："這是一個新的升級，是絕對不可接受的。”而"這些野蠻的攻擊表明，俄羅斯正在選擇對平民進行狂轟濫炸的戰術。”，他認為： "這是違反國際人道主義法的事情，相當於戰爭罪。 ”他警告說："像往常一樣，在這種情況下，歐洲聯盟回顧說，所有責任人都將被追究責任。”

博雷爾說他對爆炸事件 "深感震驚"。他在推特上說："這種行為在21世紀沒有任何地位。我以最強烈的措辭譴責他們。我們站在烏克蘭一邊。"歐盟的額外軍事支持正在進行中。”

歐盟已經從歐洲和平基金中發放了25億歐元，這是一個由成員國設立和管理的基金，用於償還從國家庫存中取出並交付給烏克蘭的武器和彈藥。雙邊援助補充了歐盟的軍事支持。

法國外長凱瑟琳-科隆納周一在其推特賬戶上譴責俄羅斯對烏克蘭的打擊是一種 "戰爭罪"。