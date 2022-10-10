馬克龍極為擔憂烏克蘭遭轟炸 承諾增加對基輔軍事援助

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法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍對俄羅斯周一轟炸烏克蘭眾多城市表示"極為擔憂"。他與烏克蘭總統澤連斯基緊急通話，並承諾增加對烏克蘭的軍事援助。

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法國總統府強調，法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基以及"歐洲和七國集團夥伴""保持着密切聯繫"。

馬克龍上周五證實，除了已交付的18門凱撒炮之外，法國正在考慮向烏克蘭增派6門凱撒炮。這些射程40公里的155毫米凱撒炮是法國炮兵的旗艦。

將交付給烏克蘭的這六門新凱撒將從丹麥的訂單中抽取。馬克龍當時說，這方面的討論正在與哥本哈根進行最後的確認。

據法新社說，除18門凱撒大炮之外，法國已向烏克蘭提供了反坦克系統，防空導彈、前線裝甲車（FAV）、燃料、夜視鏡等設備和大約15門155毫米TRF1的牽引炮。

此外，巴黎正在研究向基輔提供20輛堡壘裝甲車的可能性。

俄羅斯今天周一對烏克蘭進行了致命炮擊，俄羅斯總統普京周一在其安全委員會會議上說，俄羅斯已針對克里米亞大橋的"恐怖"襲擊，發起了"針對烏克蘭能源、軍事和通信基礎設施的大規模"轟炸行動。他承諾對烏克蘭的進一步攻擊進行"嚴厲"報復。俄羅斯國防部說，這些打擊"實現了他們的目標"。

周日，普京指責烏克蘭組織了周六摧毀克里米亞部分橋樑的爆炸事件。2018年，他為這座連接2014年被其吞併的克里米亞和俄羅斯領土的大橋舉行了落成典禮。