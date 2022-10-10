2022年諾貝爾經濟學獎獎勵包括美聯儲前主席本·伯南克在內三位美國學者

諾貝爾獎/經濟

諾貝爾獎評委宣布將2022年年度經濟學獎授予三位美籍經濟學家，他們分別是美聯儲前主席本·伯南克（ BenS. Bernanke）、芝加哥大學的道格拉斯·戴蒙（Douglas W. Diamond）和華盛頓大學的菲利普·戴博維格（Philip H. Dybvig），獎勵他們在有關銀行與金融危機上所作出的工作。

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諾貝爾評委剛剛宣布的得獎者名單或許令許多人大跌眼鏡，這三位獲獎者均未出現在此前媒體推出的得獎呼聲最高的經濟學者的名單上，甚至與觀察人士的預測方向完全相反。

瑞典林奈大學的專家Hubert Fromlet教授此前預測說，在全球通脹浪潮和歐洲能源危機的背景下，諾貝爾委員會應該遠離貨幣政策專家。因為貨幣政策屢屢失敗，專家的預估往往與現實完全相悖。他認為研究勞工待遇的美國女學者克勞迪婭-戈爾丁（Claudia Goldin）是熱門人選，因為到目前為止，在總共89位獲獎者中，只有兩位女性獲獎。"戈爾丁是一位歷史學家，她是一位勞動經濟學家，她研究過勞動力市場中的婦女，研究過男女之間的工資差距，但也研究過經濟事務中的教育價值。

評論普遍看好一些女經濟學家，其他被提名的包括勞工經濟學家，比利時人瑪麗安-貝特朗（Marianne Bertrand），美籍加拿大人珍妮特-庫里（Janet Currie），美國人安妮-克魯格（Anne Krueger）。當然，法國經濟學家，《21世紀的資本》的作者托馬斯-皮凱蒂 Thomas Piketty近年來年年都出現在可能獲獎者的名單上。

諾貝爾經濟學獎並不是嚴格意義上的諾貝爾獎，因為該獎項並不是諾貝爾本人所設。

1895年，瑞典化學家和工業家、炸藥發明者阿爾弗雷德-諾貝爾將其大部分巨額財富（3100萬瑞典克朗，相當於今天的2.3億歐元）遺贈給一個基金，旨在獎勵那些在醫學、物理學、化學、文學和和平領域 "在過去一年中為人類做出最大貢獻的人"。

但是，經濟學沒有包括在最初的名單中。直到1968年，瑞典中央銀行行長才與諾貝爾基金會和已經負責頒發物理學和化學獎的瑞典皇家科學院達成協議，建議為該機構的三百年紀念日設立這一獎項。它與其他作品一起出現在諾貝爾官方網站上。但它的確切名稱是 "紀念阿爾弗雷德-諾貝爾的瑞典中央銀行經濟科學獎"。

諾貝爾經濟學獎 "自1969年開始頒發，由瑞典國王在12月10日，即阿爾弗雷德-諾貝爾逝世周年紀念日，在與其他獎項相同的儀式上頒發。獲獎者都獲得了相同的捐贈，金額為900萬瑞典克朗（約87萬歐元）。