世界七大工業國集團警告：如果俄羅斯膽敢動用核武將遭遇嚴重後果

核威脅

世界七大工業國集團（G7）領袖10月11日舉行線上會議商討烏克蘭情勢後發布聲明，承諾持續大力支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。他們並警告，如果俄國膽敢動用核武將遭遇嚴重後果。

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中央社報道，七國集團領袖批評俄國“不負責任的核子口水戰”，他們說：“我們強烈譴責俄國升高局勢的行動，包括局部動員後備部隊，以及發動不負責任的核子口水戰，這已使得全球和平與穩定面臨危險。我們要重申，俄羅斯任何使用化學、生物或核子武器的行徑將遭到嚴重後果。”

七國集團領袖在聯合聲明中說：“我們將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律援助，並將堅定與烏克蘭站在一起，不論需要多久時間。”

聲明又說：“我們再度向澤連斯基總統保證，我們的承諾堅定不移，將提供烏克蘭所需援助，維護其主權與領土完整。”

這項聲明譴責俄羅斯近日對烏克蘭的導彈攻擊，並指出這種對平民百姓的攻擊已構成戰爭罪行。聲明說：“我們將對普京總統和其他應負責任者究責。”

澤連斯基在會中說，俄國總統普京對烏克蘭各地城市大舉空襲兩天後，仍有“升高行動的空間”，這“對我們全都是個威脅”，因此他呼籲西方盟國協助烏克蘭強化防空系統。