俄羅斯稱對烏克蘭進行新一輪大規模打擊

烏克蘭/俄羅斯/G7

俄軍10月10日向烏克蘭發射了84枚巡航導彈和24架無人機照片中是基輔一棟住宅樓。

G7緊急會議之前，俄羅斯10月11日周二聲稱對烏克蘭基礎設施進行了新的"大規模"打擊行動，前一天，俄軍大規模轟炸烏克蘭諸多城市，引發西方的強烈抗議。

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烏克蘭總統澤連斯基參加周二格林尼治標準時間12:00開始的七國集團緊急視頻會議，討論俄羅斯的攻勢。

周二上午在G7會議之前，俄羅斯繼續向烏克蘭開火，打擊了遠離前線的烏克蘭西部能源設施。利沃夫市政廳表示，該市被剝奪了30%的電力。

距離前線不遠的烏南市鎮紮波羅熱，最近幾周受到俄羅斯的轟炸，據烏克蘭當局稱，該鎮今天周二，被12枚S-300型導彈擊中，這些導彈落在"民用"基礎設施上，造成一人死亡。

俄羅斯國防部表示，它很高興這些針對"軍事指揮目標和烏克蘭能源系統"的"大規模打擊"已經"命中其目標"。

法新社今天周二發自基輔的報道說，基輔的警報聲上午連續響了五個多小時，但與周一不同的是，沒有導彈落在這裡。

該報道說，今天俄軍對烏克蘭炮擊的規模暫時小一些。昨天數十枚導彈、火箭和無人機向烏克蘭傾瀉而下，以報復被普京稱為的"恐怖主義"襲擊。周六那次襲擊部分摧毀了連接俄羅斯和2014年被吞併的烏克蘭克里米亞高架橋。

那座具有高度象徵意義的戰略橋樑，被莫斯科用於為烏克蘭南部的俄軍提供補給。基輔的部隊正在那裡進行反攻。

停電

俄羅斯對烏克蘭的炮擊目標是軍事、能源和通信基礎設施，但也襲擊了純粹民用場所，如一所大學、一個遊樂場、公園和市中心的一座人行橋。烏克蘭最新統計的死亡人數為19人，105人受傷。

烏克蘭全國有300多個地方仍然沒有電。首都基輔的電力運營商DTEK宣布，由於電力不足，"從周二開始"各個地區將定期停電，目前正值冬季來臨，烏克蘭人擔心供水、暖氣和電力短缺。

國際原子能機構（IAEA）負責人拉斐爾-格羅西將與普京會面，討論烏克蘭紮波羅熱核電站的安全問題，俄羅斯自3月以來佔領了該電站，並在9月底宣稱吞併烏克蘭的四個地區，包括將這座核電站佔為己有。

幾個月來，俄羅斯人和烏克蘭人相互指責對方冒着核事故的風險向該地區開火。

土耳其外長梅夫呂特·恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu ）呼籲交戰雙方"儘快"實現停火。一名土耳其官員周二告訴法新社，土耳其總統埃爾多安將於周三在哈薩克斯坦首都舉行的地區峰會期間在阿斯塔納與普京會面。

當天唯一的俄烏事態發展是基輔宣布已找到62名士兵的屍體，其中一些人是今年7月俄控區奧列尼夫卡（Olenivka）監獄臭名昭著襲擊事件的受害者。莫斯科和基輔互相指責對方製造了那次造成數十人死亡的轟炸事件。

西方在周一俄羅斯轟炸烏克蘭事件後重申了對基輔的支持，喬-拜登承諾提供防空"先進系統"，德國也是如此。

歐盟指出這起轟炸對平民目標的打擊構成了"戰爭罪"。聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯譴責俄羅斯的轟炸是"不可接受的升級"。

烏克蘭總統澤連斯基強調說，烏克蘭“不會被嚇倒"。

普京周日指責烏克蘭組織了摧毀一部分成本高昂的克里米亞大橋的爆炸行動。基輔既沒有承認也沒有否認參與。

對該橋的襲擊發生在最近由西方武器供應支持的烏克蘭軍隊在該國東北部、東部和南部對俄軍造成一系列軍事挫折之後。

作為其困境的一個標誌，弗拉基米爾-普京在9月下令動員數十萬預備役軍人，這一決定激起了俄羅斯人大規模離國。

白俄羅斯威脅

周一，普京承諾在烏克蘭進一步攻擊俄羅斯的情況下進行進一步的"嚴厲"報復，但沒有重複他9月份威脅要使用核武器。

作為莫斯科在這場戰爭中的唯一盟友，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科在不向烏克蘭派兵的同時，指責基輔準備攻擊他的國家，並宣布部署俄羅斯-白俄羅斯部隊，但沒有說明其位置。

周二，明斯克保證這支聯合部隊是"純防禦性的"。白俄羅斯將其領土借給俄羅斯軍隊，以供其在2月入侵烏克蘭。