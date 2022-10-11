法國宣布將加強在北約東翼的軍事存在

國際/法國/烏克蘭戰爭

2022年10月11日;一艘俄羅斯軍艦向烏克蘭的一個目標發射了一枚巡航導彈。這是俄羅斯國防部新聞處發布的照片。

在烏克蘭戰爭於本周初經歷了新的升級之後，法國將在未來幾周加強其在北約東翼的軍事存在，增派配備坦克和裝甲車的部隊。

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法新社報道，法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾努（Sébastien Lecornu）周二在法國參議院國防委員會的聽證會上表示說，“鑒於北約東翼的局勢，鑒於在這場由俄羅斯發動的戰爭中烏克蘭戰鬥的暴力程度，共和國總統（馬克龍）決定提高我們在歐洲東翼的防禦態勢”。

法新社指出，在法國做出這一宣布之前，俄羅斯軍隊“針對平民和民用基礎設施”進行了兩天的猛烈炮擊。烏克蘭總統澤連斯基周二指責說，俄羅斯軍隊在烏克蘭對平民和民用基礎設施進行了兩天的猛烈炮擊，並說普京仍然有讓轟炸“升級”的手段。

法國國防部長周二還宣布，作為北約在羅馬尼亞執行任務的框架國家，目前有350名法國士兵在羅馬尼亞，和這350名法國士兵並肩執行任務的，還有比利時和荷蘭人，法國打算在未來幾個星期內在羅馬尼亞再部署十幾輛步兵裝甲車和十幾輛勒克萊爾坦克。

一位軍方消息人士稱，巴黎準備在11月就將在當地的軍力增加一倍。國防部長最近曾說，如果需要的話，法國將會把軍力提升到旅級的能力。

法國國防部長還補充說，法國還將繼續加強在立陶宛和愛沙尼亞的防禦力量。