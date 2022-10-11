烏克蘭：俄羅斯大轟炸的死亡人數升至19人 105人受傷

烏克蘭/俄羅斯

俄軍向烏克蘭發射了84枚巡航導彈和24架無人機。圖為基輔的一棟住宅樓2022年10月10日。

烏克蘭當局周二公布，俄羅斯周一（10月10日）轟炸烏克蘭許多城市造成的死亡人數升至19人。烏克蘭在聯合國大會指控俄羅斯是“恐怖主義國家”。

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烏克蘭國家緊急事務局今天在電報群上全部："根據初步數據，有19人死亡，105人受傷"。此前周一晚間公布的死亡人數為14人。

據同一消息來源稱，在襲擊發生後，烏克蘭全國仍有300多個地區沒有電力供應，俄羅斯的這些襲擊特別針對發電站。

今天周二上午，烏克蘭南部城鎮紮波羅熱再次遭到俄羅斯的導彈襲擊，該鎮最近幾周一直受到俄羅斯的炮擊。據烏克蘭國家應急部門稱，12枚S-300導彈擊中了當地"民用"基礎設施，造成一人死亡。

遠離前線的烏克蘭西部能源設施周二也遭轟炸，利沃夫市政廳表示，該市被剝奪了30%的電力。

俄羅斯國防部周二宣布俄軍對烏克蘭的軍事目標和電力設施進行了新的"大規模"打擊。該部發言人伊戈爾-科納申科夫說："今天，俄羅斯武裝部隊繼續從陸地和海上基地用遠程高精度武器對烏克蘭的軍事地點和電力設施進行大規模打擊"。他保證說，所有目標都被擊中。

烏克蘭總理丹尼斯-什米加爾（Denis Chmygal）表示，除首都基輔之外，8個地區的11個主要基礎設施遭到了破壞。烏克蘭並宣布，由於俄羅斯的轟炸，它將停止向歐洲出口電力，而斷電影響到許多地區。

俄羅斯總統普京以上周六克里米亞大橋被炸來為他周一對烏克蘭的大規模轟炸做辯護。克里米亞是2014年被莫斯科吞併的烏克蘭半島。