拜登：普京就侵佔烏克蘭作出嚴重誤判，他犯了戰爭罪

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）在有線電視新聞網（CNN）10月11日播出的專訪中表示，他相信俄羅斯總統普京是一個“理性的行為者”。拜登指出，但普京嚴重誤判了入侵烏克蘭並鎮壓烏克蘭人民的能力。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登上周在一個民主黨籌款活動上警告說，核“大決戰”發生的風險處於1962年古巴導彈危機以來的最高水平。他在周二播出的採訪中表示，來自俄羅斯的威脅可能導致災難性的“錯誤”和“誤判”，即使他拒絕說明如果普京在烏克蘭戰場上使用戰術核武器後，美國將如何具體應對。

CNN主持人塔珀（Jake Tapper）在採訪中問道：“您認為普京是一個理性的行為者嗎？”拜登回答說：“我認為他是一個理性的行為者，他嚴重誤判了”。

拜登說：“我認為普京以為，你可能記得，我指的是俄羅斯要入侵時，所有那些10萬或更多的軍隊部署在（俄烏邊界），沒有人相信他要入侵烏克蘭。”

拜登補充說：“你聽聽普京是怎麼說的。如果你聽他在做出那個決定（入侵）後的講話，他談到了他需要成為俄羅斯的領導人的整個想法，即統一所有說俄語的人的領導人。我的意思是，我只是認為這是不理性的。”

拜登還提到：“我認為普京以為他會受到（烏克蘭人）張開雙臂的歡迎，那裡一直是‘俄羅斯母親’的家，在基輔，他將受到歡迎，我認為他只是完全誤判了。”

當被問及他是否會在下個月在印尼舉行的二十國集團峰會上與普京會面時，拜登表示，他認為沒有充分的理由與普京坐下來談。拜登說：“這將取決於他具體想談什麼”。拜登補充說，如果普京想討論被俄方扣押的美國籃球明星布蘭妮·格里納，那麼他將願意對話。

拜登說：“但你看，他（普京）的行為非常野蠻，他的行為非常野蠻，我認為他犯了戰爭罪。所以我不，我不認為現在有任何理由與他見面”。隨着俄羅斯的克里米亞大橋遇襲，公路橋橋體部分坍塌，俄軍隨後發起了自2月底入侵以來最猛烈的一次轟炸行動，並造成烏克蘭全國各地至少有19人死亡，100多人受傷。

此外，拜登上周警告說，核“大決戰”的風險處於古巴導彈危機以來的最高點，引發多方關注。他在採訪中向記者塔珀澄清表示，不相信普京最終會採取這一步驟。當被塔珀問及普京是否會使用戰術核武器時，拜登說：“我認為他不會（這樣做）”。

拜登補充說：“我認為他（普京）談論這個問題是不負責任的，一個世界上最大的核國家之一的世界領導人說他可能在烏克蘭使用戰術核武器”。拜登強調，即使普京是在威脅也有破壞穩定的作用，並警告說可能會出現誤判。

拜登說：“我當時要說的是，它可能導致一個可怕的結果；並不是因為有人打算把它變成一場世界大戰或任何東西，而是一旦你使用核武器，可能會出現的錯誤，計算錯誤，誰知道會發生什麼。”

拜登表示：“事實上，普京不能繼續肆無忌憚地談論使用戰術核武器，好像那是一件理性的事情”。拜登補充說：“錯誤會犯。而誤判可能發生，沒有人能確定會發生什麼，並可能以（核）大決戰告終。”

拜登在採訪中拒絕透露如果普京落實其核威脅，美方將如何反應。但他說，五角大樓已經積極制定了應急措施，以應對這種情況的發生。

塔珀問道：“美國和北約的紅線是什麼，你是否指示五角大樓和其他機構，如果他真的使用戰術核武器，或者如果他轟炸烏克蘭的紮波羅熱核電站或任何類似的事情，將作出何種反應？”

拜登回答說：“這方面一直有討論，但我不打算談這個。如果我談論我們會或不會做什麼，那是不負責任的”。當被問及他是否已經要求美國國防部對可能出現的情況進行兵棋推演時，拜登說：“五角大樓不需要被要求（就已經在作準備了）”。

拜登在採訪中還談到，他認為在沙特與俄羅斯合作削減石油產量之後，是時候重新思考美國與沙特的關係了。拜登說：“我在（衡量後果的）這個過程中，當眾議院和參議院復會時，他們將不得不——他們（沙特）與俄羅斯所做的事情將有一些後果。”

針對外界認為沙特作出石油減產的這一決定使他顏面受損，拜登說：“讓我們直說吧，我為什麼要去（沙特），我不是為了石油，我是為了我們（向沙特等國）確保我們不會離中東而去。”