博雷利：若普京對烏使用核武器，俄軍將被西方的軍事反應消滅

歐盟/俄羅斯/國際

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在10月13日的一次講話中警告莫斯科，如果俄總統普京對烏克蘭使用核武器，俄軍將被西方的常規軍事反應所“消滅”。

廣告 繼續瀏覽後續

博雷利周四在比利時布魯日出席了由其領導的部門——歐盟對外行動署（EEAS）發起的歐洲外交學院試點項目的開幕儀式。博雷利當天向新晉歐洲青年外交官們講話時談到：“正如外交官們所說的那樣，一位外交官告訴我：‘在外交方面，你必須說實話。你不能撒謊——嗯，從形式上講，你不能撒謊。你必須說真話。你必須只說真話，但不說全部的真話’。但是，如果我們想坦率和誠實地接觸，討論真正的問題並尋找解決方案，那麼你就必須說出所有的真相——但我們以後會這樣做。”

博雷利說：“今天，只是讓我告訴你們，我很高興參加可以說是，你們所說的‘創世的時刻’，成為‘創世中的一員’。‘親歷創世’是最有名的外交官之一喬治·肯南多年前說的一些話——寫在喬治·肯南的回憶錄中。而這些回憶錄仍然被認為是戰後美國政策框架的最佳內部描述，戰後，我是指第二次世界大戰後。”

博雷利說：“現如今，我們肯定已經告別了冷戰和後冷戰（時期）。後冷戰已經隨着烏克蘭戰爭，隨着俄羅斯對烏克蘭的侵略而結束。而我們當然也生活在一個新世界的‘創世時刻’。因為這場戰爭正在改變很多東西，當然它也在改變歐盟。這場戰爭將創造一個不同的歐盟，從不同的角度來看。”

博雷利在講話中談到：“我們正處在一個創世的時刻。我們生活在一個權力政治的世界裡。我們所捍衛的基於規則的體系受到前所未有的挑戰，我們的相互依存關係，這本來是一件好事，可以防止戰爭——現在正在被武器化。那麼，基於規則的體系，在這裡我們出現了普京說誰來決定哪些屬於這些規則的情況，直接挑戰這個體系。”

博雷利提及：“感謝上帝，這個體系昨天在聯合國的投票中反應非常好，有140多個國家反對非法吞併，強迫吞併烏克蘭的一部分進入俄羅斯聯邦。我們很高興，我也很高興看到這一結果。這背後有很多工作，為了確保我們超過140（國家支持決議的）線——這是第一次投票的結果，我們與許多人進行了大量的接觸。”

博雷利補充說：“但如果我可以說，即使有分流我也不得不說，我很擔心，因為有太多的棄權票了。當國際社會或多或少有20%的國家決定不支持或不否定俄羅斯的吞併——對我來說，這太多了。”

對聯大的這一表決結果，博雷利說：“我們必須繼續做我們的外交工作，以使人信服。我知道，外交是關於價值觀的，也是關於利益的。而在這些棄權票中，有很多是關於利益的計算：‘不，我不能對俄羅斯投反對票，因為我太依賴俄羅斯了’。這不僅僅是一個被說服的問題，這是一個利益計算的問題，這就是生活。每個人都會這樣做。我們也是。但是（有）太多的棄權票。”

博雷利說：“我們必須繼續開展外交工作，以使世界更清楚地拒絕他（普京）對烏克蘭的戰爭，正如我所說的正在改變歐洲，因為它正在向全世界發出衝擊波，造成與高能源價格、高食品價格有關的挑戰，但我可以告訴你們，在非洲和亞洲的其他國家，情況更糟糕。”

與此同時，博雷利提到：“然後，還有核威脅，普京說他不是在虛張聲勢。好吧，他無法承擔虛張聲勢。必須明確的是，支持烏克蘭的各方、歐盟和其成員國，以及美國和北約也不是在虛張聲勢。對烏克蘭的任何核攻擊都會造成一種回應，不是核回應，而是來自軍事方面的強大回應，俄羅斯軍隊將被消滅，普京本不應該虛張聲勢”。博雷利強調：“這是歷史上的一個嚴肅時刻，我們必須展示我們的團結，我們的力量和我們的決心——完全的決心。”

值得一提的是，博雷利周四還在布魯塞爾出席了北約成員國國防部長會議。他在會前向媒體表示：“從我們對烏克蘭的支持來看，我將告知北約成員國，我們將批准，我希望下周一在盧森堡我們對烏克蘭武裝部隊的新一批軍事支持。它將從（歐盟）歐洲和平基金的資源中達到30多億歐元。此外，（我將通知他們）關於建立一個（歐盟）軍事訓練團以支持烏克蘭軍隊。”

博雷利表示：“目前，當普京正在加強升級時，我們必須繼續堅定地支持烏克蘭，需要多少就支持多少，需要多久就支持多久。我們將繼續提供軍事支持，以面對俄羅斯的任何形式的軍事攻擊，任何戰爭的升級。我們希望儘快尋求這場戰爭的外交解決方案。但我們將堅決面對，並增加對烏克蘭的軍事支持，以應對來自俄羅斯的任何升級。”