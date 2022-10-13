朝鮮再試射兩枚遠程巡航導彈 可用部署戰術核武

朝鮮，導彈試射，軍備

朝鮮領導人金正恩表示在過去兩周進行了系列核導彈打擊實驗

朝鮮官媒周四（10月13日）報道，朝鮮12日試射了2枚"戰略遠程巡航導彈"，導彈可用於作戰中部署戰術核武器，當天朝鮮領導人金正恩在現場指導了發射。

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法新社報道，朝鮮今年以來密集進行了一系列武器試射，加劇了半島緊張局勢，也增加了外界對平壤可能進行2017年以來首次核試驗的擔憂。

朝鮮官媒朝中社報道，金正恩星期三在現場監督了此次導彈發射，導彈飛越黃海擊中了2000公里外的靶標。報道稱，該巡航導彈飛行高度遠低於普通彈道導彈，更難被發現和攔截。報道說，金正恩對試射結果表示“非常滿意”，他評價稱試射是對朝鮮戰爭遏制力的絕對可靠性及戰鬥力的實踐檢驗和清楚展示，說這是向敵人發出的又一次明確警告，朝鮮的核戰鬥力已"為一場真正的戰爭做好了充分準備"。

據朝中社報道，金正恩在周三的試射後強調，朝鮮應 "擴大核戰略力量運用空間"， "集中力量堅持不懈地加速強化國家核武能力"。

法新社報道指，聯合國並不禁止巡航導彈試驗，而與以往不同的是，日本和韓國此次都沒有報告朝鮮周三進行了試射。法新社援引韓國國家統一研究院專家洪敏指："這次最新試射顯示朝鮮在巡航導彈上運行戰術核能力，巡航導彈因其低空飛行的特性，更難被發現，因其可以不規則路線飛行，也更難進行攔截。”

平壤上月修訂了其核理論，允許實施先發制人的打擊。此外金正恩宣布朝鮮是一個"不可逆轉的 "核國家，結束了就其武庫進行談判的任何可能。此後，美日韓加強了聯合軍演，包括兩次在該地區部署美國核動力航母，由此激怒平壤，平壤一貫譴責此類演習是對朝侵略的預演。

據朝中社周一報道，朝鮮作為回應進行 "實戰 "演習，模擬打擊韓國的港口、機場和軍事指揮設施。朝中社的報道稱，"擔負使用戰術核武器的朝鮮軍事單位9月25日至10月9日舉行軍事演習，以驗證和評估該國的核威懾和反擊能力。” 金正恩也赴現場監督了演習。 朝中社報道還聲稱，10月4朝鮮向日本海試射的也是一種 "新型中程地對地彈道導彈"。