朔爾茨：普京對烏戰爭是對自由民主及我們生活方式的十字軍東征

德國/俄羅斯/烏克蘭

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在10月13日播出的一段視頻講話中表示，俄羅斯總統普京對烏克蘭的入侵是對他所說的“‘西方集體’的十字軍東征”。朔爾茨說：“一直以來，弗拉基米爾·普京和他的幫兇們都非常明確一件事，這場戰爭不僅僅是關於烏克蘭，他們認為針對烏克蘭的戰爭是更廣泛的十字軍東征的一部分。”

廣告 繼續瀏覽後續

朔爾茨周四在柏林舉行的歐洲社會主義、自由主義和綠色政治家和思想家峰會的視頻講話中指責普京發動了一場“針對我們生活方式的十字軍東征”。在俄羅斯導彈和無人機大規模襲擊烏克蘭民用目標和平民的幾天後，朔爾茨的講話凸顯了對普京當局措辭的變化。

朔爾茨說：“他們認為他們對烏克蘭的戰爭是一個更廣泛的十字軍東征的一部分”。朔爾茨解釋說：“一場針對自由民主的十字軍東征，一場針對基於自由秩序的規則的十字軍東征，一場針對自由和進步的十字軍東征。一場針對我們生活方式的十字軍東征，一場針對普京所說的‘西方集體’的十字軍東征”。

朔爾茨的這次講話駁斥了普京在2011年所作的比喻，當時他將聯合國授權對利比亞採取軍事行動的決議比作“中世紀的十字軍東征號召”。這些言論受到了嚴厲的批評，包括時任俄羅斯總統梅德韋傑夫。梅德韋傑夫在普京發表上述言論後向媒體表示：“我認為，我們在評估形勢時都要謹慎。無論如何也不應使用會導致文明衝突的措辭，譬如十字軍等等，這是不可接受的”。

朔爾茨的此番講話是在德國周二向烏克蘭交付承諾已久的四套IRIS-T防空系統中的第一套之後發表的，烏克蘭政府官員稱讚該系統開創了“防空的新時代”。朔爾茨在講話中補充說，德國將在財政、經濟以及人道主義和軍事需求方面支持烏克蘭。他說：“包括重型武器、現代防空系統和坦克，完全可以肯定，我們將繼續支持（烏克蘭）。”

朔爾茨還呼籲自由民主國家對俄羅斯的侵略表現出統一戰線，而不是“沉溺於西格蒙德·弗洛伊德曾稱之為‘對小區別的自戀’。”這些評論可能會引起德國鄰國的不滿，因為歐洲多國領導人最近幾天指責柏林在其國內實行天然氣價格上限而反對歐盟範圍內的價格上限計畫，從而破壞了團結。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）說：“最富有的國家，最強大的歐盟國家正試圖利用這場危機為其企業在單一市場上獲得競爭優勢”。他稱：“這不公平，這不是（歐洲）單一市場應該運作的方式。”

周三，德國經濟部長哈貝克說，他相信普京破壞歐洲經濟秩序的企圖將會失敗。哈貝克當天在柏林的一個新聞發布會上說：“普京破壞基本經濟秩序的企圖將會失敗，就像他在烏克蘭的戰場上失敗一樣。”

同樣就俄羅斯問題，朔爾茨周二在出席柏林機械工程峰會時聲稱，他過去一直知道普京將利用能源作為武器，從而引發了爭議。鑒於朔爾茨之前對北溪2號天然氣管道項目的認可，這一說法引發了批評。朔爾茨周二在峰會上發言說，普京正在利用能源“作為一種武器”，並補充說“我一直確信他將這樣做。”

朔爾茨接著說，這就是為什麼他在去年12月擔任總理後立即敦促政府部門研究俄羅斯停止向德國供應天然氣的可能性。朔爾茨說：“那是在大多數人認為不太可能的時候，但我認為這是可能的”。

朔爾茨稱，這使他的政府能夠較早的尋找替代供應商。然而，朔爾茨此番晚到的自辯與他公開為來自俄羅斯的天然氣供應以及有爭議的北溪2號管道進行多次辯護和支持的態度形成鮮明對比。