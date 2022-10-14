歐洲和平/俄烏戰爭
歐洲和平:法軍增援羅馬尼亞
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面對俄羅斯在烏克蘭發起的戰事有持續化的風險，法國決定派兵增援羅馬尼亞。
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據本台法廣RFI法文網今天2022年10月14日星期五報導，法國決定出兵，加強北約東翼的軍力。未來幾周將把一批裝甲運兵車（VBCI）和坦克（chars Leclerc）部署到羅馬尼亞。
法國總參謀部發言人Colonel Pierre Gaudillière在接受本台法廣RFI記者亞歷山大（Alexandre FRANCK）採訪時做出如下解釋：“當我們部署兵力，這也是想要在數量上和質量上加強已部署力量運作的一個步驟。” 這名發言人還說，當然，法軍與東道國羅馬尼亞人攜手工作。他們接待法方，另外還接待北約的其它國家。尤其是有一支荷蘭的支隊也在羅馬尼亞。
FRANCE; ROUMANIE _Enrobé DESK Nicolas 2022.10.14 v Présentiel Elément Midi Son Extrait C15 L'armée française renforce sa présence en Roumanie
以上是法國軍方發言人接受本台RFI法語記者採訪時的發言錄音片段。
（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）
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