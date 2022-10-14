歐洲和平:法軍增援羅馬尼亞

歐洲和平/俄烏戰爭

面對俄羅斯在烏克蘭發起的戰事有持續化的風險，法國決定派兵增援羅馬尼亞。

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RFI Carte Archive / Europe : Roumanie. (illustration) 存檔地圖 / 歐洲國家 ：羅馬尼亞 © RFI Carte Archive

據本台法廣RFI法文網今天2022年10月14日星期五報導，法國決定出兵，加強北約東翼的軍力。未來幾周將把一批裝甲運兵車（VBCI）和坦克（chars Leclerc）部署到羅馬尼亞。

RFI Image Archive / L'armée française renforce sa présence en Roumanie. Ici, des soldats français inspectent des véhicules militaires sur la base aérienne de Mihail Kogalniceanu, avant la visite du président français Emmanuel Macron, près de Constanta, en Roumanie, le 14 juin 2022. （illustration) REUTERS - POOL / RFI Image Archive

法國總參謀部發言人Colonel Pierre Gaudillière在接受本台法廣RFI記者亞歷山大（Alexandre FRANCK）採訪時做出如下解釋：“當我們部署兵力，這也是想要在數量上和質量上加強已部署力量運作的一個步驟。” 這名發言人還說，當然，法軍與東道國羅馬尼亞人攜手工作。他們接待法方，另外還接待北約的其它國家。尤其是有一支荷蘭的支隊也在羅馬尼亞。

FRANCE; ROUMANIE _Enrobé DESK Nicolas 2022.10.14 v Présentiel Elément Midi Son Extrait C15 L'armée française renforce sa présence en Roumanie 尼古拉

以上是法國軍方發言人接受本台RFI法語記者採訪時的發言錄音片段。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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