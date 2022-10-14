馬斯克：無法無限期資助烏克蘭使用“星鏈”網絡服務

馬斯克

伊隆‧馬斯克周五（10月14日）表示，由他擔任首席執行官的美國太空探索技術公司（SpaceX）不能“無限期”地資助烏克蘭的星鏈（Starlink）互聯網服務，以及再向烏克蘭提供幾千個終端。此前有報導稱他的火箭公司要求五角大樓支付這些費用。

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馬斯克在推特上說：“美國太空探索技術公司SpaceX不要求收回過去的費用，但也不能無限期地資助現有的系統，‘以及’多送幾千個數據用量比一般家庭大100倍的終端”，這是不合理的。”

這位特斯拉（Telsa）的億萬富翁老闆說，星鏈每月花費近2,000萬美元，即他所謂的“燒錢”，用於維持烏克蘭的衛星服務。他最近說，SpaceX已經花費約8,000萬美元在烏克蘭啟用和支持星鏈服務。

美國有線電視新聞網（CNN）周四報導，SpaceX上個月致函五角大樓，稱其無法繼續資助烏克蘭的星際鏈接服務，除非美國軍方每月提供數千萬美元的幫助，否則它可能不得不停止資助。SpaceX沒有回應路透社的評論請求。

在烏克蘭互聯網服務因俄羅斯入侵而中斷後，馬斯克於2月底為該國啟動星鏈服務。此後，SpaceX為其提供了數千個終端。

烏克蘭副總理米哈伊洛‧費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本周表示，俄羅斯上百起巡航導彈襲擊後，星鏈服務幫助恢復了關鍵地區的能源和通信基礎設施。

在10月3日的推文中，馬斯克建議烏克蘭永久割讓克里米亞地區給俄羅斯；在聯合國主持下舉行新一輪全民投票以決定被俄羅斯控制領土的命運，並建議烏克蘭同意保持中立。

馬斯克的“和平計畫”提議招致烏克蘭人的廣泛批評，包括烏克蘭總統澤連斯基和即將離任的烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）。馬斯克本人在周五的一條推文回答說，烏克蘭駐德大使本月早些時候告訴他“滾開”。“我們只是遵循他的建議”。