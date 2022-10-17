俄軍無人機撞基輔市中心大樓 已知3人死亡

俄軍轟炸基輔

烏克蘭首都基輔等地今天周一再遭俄羅斯轟炸，俄軍用“自殺式無人機”襲擊了基輔市中心大樓，發出巨大爆炸聲，已知3人死亡。該國其他地方也遭到襲擊，特別是在南部。

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今天10月17日凌晨時分，基輔傳出一連串爆炸聲，空襲警報在第一次爆炸發生前不久已經響起。

一名法新社記者在基輔看到一架無人機撞向一棟大樓，並有兩名跪在地上的警察試圖用武器將其擊落。

烏克蘭總統澤連斯基在社交網絡說，"整個晚上，以及整個上午，敵人都在恐嚇平民百姓。無人機和導彈正在攻擊烏克蘭。基輔的一棟住宅樓被擊中"。

他補充說：“敵人攻擊我們的城市，但他們不可能打垮我們”，“佔領者將面臨法律的懲罰和譴責。而我們將獲得勝利”。

基輔的軍管部門說，基輔"記錄了四次打擊"。市中心的“舍甫琴科”區的一棟住宅樓被擊中。

之前，基輔市長維塔利-克里琴科在電報群Telegram上說：“根據初步信息，有兩個人被壓在廢墟下”。“有18人被從這棟樓中救出來”。

烏克蘭國家鐵路局早些時候證實，襲擊發生在基輔中央車站"附近"。

烏克蘭總統辦主任安德烈-葉爾馬克稱：俄羅斯的攻擊是"絕望的"，他呼籲盟友立即提供"更多的武器來保衛烏克蘭的天空，並摧毀敵人"。

烏克蘭國防部在推特上說："在過去13個小時里，烏克蘭軍隊擊落了37架伊朗沙赫德（Shahed-136）無人機和3枚俄羅斯巡航導彈。

在該國南部，烏克蘭軍方表示，儘管德黑蘭否認，但烏軍在周日晚上擊落了26架沙赫德136無人機，據西方和烏克蘭稱，這是莫斯科向伊朗購買的無人機。

一周前的10月10日，俄羅斯對基輔和其他烏克蘭城市進行了數月未見的大規模轟炸，目標是基礎設施，造成至少19人死亡，105人受傷，引起了國際社會的強烈不滿。