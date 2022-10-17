斯特蘭蒂斯汽車集團有可能不再在中國生產

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在巴黎車展上，唐唯實 (Carlos Tavares) 在Jeep Avenger前。

斯特蘭蒂斯汽車集團首席執行官周一在巴黎車展上警告：該集團有可能不再在中國生產汽車。

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法新社報道，斯特蘭蒂斯（Stellantis）汽車集團的首席執行官唐唯實（Carlos Tavares）周一在巴黎國際汽車展覽會上說，該集團未來可能不再在中國生產汽車，這要取決於它與當地合作夥伴談判的進展情況。

斯特蘭蒂斯這家法國-意大利-美國集團已經終止了它在中國生產SUV吉普車的合資企業，它沒有能夠獲得多數股權。

斯特蘭蒂斯目前正在與其合作夥伴東風討論標緻和雪鐵龍在中國市場上的未來，該集團在世界第一大汽車市場中國市場上從來沒有獲得過突破，而大眾汽車2021年卻在中國銷售了超過300萬輛汽車。

唐唯實周一與媒體召開圓桌會議時表示，“我們的輕資產戰略預見了地緣政治局勢緊張的可能。”他說，“已經有好幾次了，當西方實施制裁時，我們被迫離開某一個國家。（......）我們能夠確定中國與世界關係的穩定是得到保障的？”

正在電氣化的吉普（Jeep）應該是該集團在中國發展的主要道路之一。斯特蘭蒂斯集團擁有14個品牌，其目標是要在2030年讓營業額達到200億歐元。

唐唯實說，“我們繼續以非常獲利的方式出售在中國境外生產的吉普和阿爾法羅密歐汽車，”但他不排除標緻和雪鐵龍可能退出中國市場的可能性。

唐唯實強調說，“如果我們的戰略徹底落實的話，我們是不需要在中國有工廠的。在一個局勢緊張的世界裡，我們不需要製造脆弱”。

巴黎車展周一在巴黎開幕，有許多德國或日本製造商沒有來參展，但有許多亞洲汽車集團前來參展。長城歐拉（Ora）和比亞迪（BYD）等中國品牌試圖通過優惠的價格讓其電動汽車進入歐洲市場。